Netflix compró R Way y hará nueva versión

La escritora y productora Cris Morena, creadora de Rebelde Way, la telenovela argentina de 2002 en la que se basó la versión mexicana de 2004, Rebelde, confirmó que la plataforma de streaming compró los derechos para llevar a sus suscriptores la popular historia.

Según cita el portal E! News, en una entrevista con el programa radial Basta de Todo, Cris dijo: “Acabo de vender Erreway a Netflix. Tardarán un año para lanzarlo: son 400 capítulos que, reformulados, quedarán 20”.

El furor que causó la telenovela argentina Rebelde Way pueden hablarlo con lujos y detalles los niños y adolescentes del 2000. No había un CD Player que no tocara las canciones de R Way donde saltaron a la fama Luisana Lopilato como Mia (la esposa de Michael Bublé), Felipe Colombo, el becado Manuel Aguirre, Camila Bordonaba, la rebelde Marizza Spirito y Benjamín Rojas como Pablo Bustamante.

De ahí surgió la histórica banda musical Erreway con temas que hicieron suspirar como “Será de Dios”, “Bonita de más”, “Será porque te quiero”, “Dije adiós”, “Tiempo”, entre otras.

La historia de amor de los cuatro actores principales y toda la trama que se desarrollaba en el internado Elite Way School; la diferencia de clases, la rebeldía, la autoestima, entre otros aspectos que mostraban ‘los problemas’ de los jóvenes fueron las claves de su éxito que marcó a una generación, y situó a la Argentina en su momento como el país de las mejores series y telenovelas.