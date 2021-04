$!Nomadland, un viaje para redescubrir la vida

Mientras el público aún se está adaptando a un mundo post Covid-19, la industria del entretenimiento continúa con su labor de crear más contenido para el disfrute de las masas. Por lo tanto, en la próxima edición de los Premios Óscar la competencia estará compuesta por producciones que se han estrenado en esta época de pandemia, pero entre los filmes nominados este año figura uno que ha causado mucho revuelo entre la crítica internacional y que ya fue incluido en la lista de las diez mejores películas del 2020 por el American Film Institute y la National Board of Review. Se trata de “Nomadland”, película dirigida y escrita por Chloé Zhao y protagonizada Frances McDormand, David Strathairn, Linda May y Charlene Swankie.

Con “Nomadland” Chloé Zhao se convierte en la tercera persona en ser nominada a los Premios de la Academia en las categorías de Mejor director, Mejor guion adaptado, Mejor película y Mejor edición en el mismo año. Los dos primeros son Joel Coen y Ethan Coen para “No Country for Old Men” (2007). Zhao tamb ién es la primera mujer en lograr esta hazaña y la primera mujer asiática (y mujer de color) en ser nominada al Óscar al Mejor director.

Este es el tercer largometraje de la directora Chloé Zhao, cineasta china-estadounidense, cuyas obras anteriores son los filmes “Songs My Brothers Taught Me” (2015) y “The Rider” (2017), por la cual ganó en el Premio Art Cinema del Festival Internacional de Cine de Cannes. Zhao también será la directora (y uno de los guionistas) de “Eternals”, película de superhéroes que formará parte del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) y que se estrenará a finales del 2021.



El guion de este filme está basado en el libro “Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century“ escrito por la periodista Jessica Bruder. En este libro de no ficción Bruder aborda el tema del fenómeno de los estadounidenses de edad avanzada que, después de la Gran Recesión, adoptaron estilos de vida transitorios viajando por los Estados Unidos en busca de trabajo estacional.

“Nomadland” se filmó en un período de cuatro meses y en siete estados. Con la excepción de actores como McDormand y David Strathairn, la mayoría del elenco son verdaderos nómadas y los reales habitantes de los locales en los que se filmó la película. Hay que resaltar que la integración de McDormand a la comunidad de nómadas durante la filmación fue tan completa que no solo vivió en una camioneta entre cuatro y cinco meses, también realizó trabajos como cosechar remolachas y empaquetar pedidos de Amazon.

En la próxima edición de los Premios Óscar “Nomadland” participará como nominada en las categorías de Mejor película, Mejor guion adaptado, Mejor edición, Mejor actriz y Mejor cinematografía. Aún así, este filme ya ha recibido números reconocimientos y premios en diversos certámenes internacionales de cine. Entre estos logros hay que resaltar que esta película obtuvo el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia; ganó en las categorías de Mejor película y Mejor director en los Globos de Oro y en los Critic’s Choice Awards triunfó en las categorías de Mejor película, Mejor director, Mejor guion adaptado y Mejor cinematografía.

De todas formas, al contar con una talentosa directora, una protagonista que lleva décadas demostrando que es una gran actriz y una historia que refleja el aislamiento que todos han vivido durante la pandemia, “Nomadland” no solo es una de las películas más importantes del 2020 y una de las favoritas en los Premios Óscar, sino que también promete ser una experiencia única al verla en una sala de cine.