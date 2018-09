Novedades y reconocidas películas en la nueva edición del Festival Internacional de Cine Fine Arts

SANTO DOMINGO. Por casi diez años el Festival Internacional de Cine Fine Arts (FICFA) ha presentado al público dominicano una rica selección de producciones cinematográficas gracias a los esfuerzos de Caribbean Cinemas y Altice Dominicana. Ahora el FICFA regresa con su novena edición, la cual incluirá una cartelera repleta de reconocidas películas y novedades, una sección especial dedicada al cine gastronómico y un homenaje a Lidia Bastos.

Se celebrará el inició del FICFA con la proyección de “El amor menos pensado”, producción argentina que dio apertura al Festival de San Sebastián 2018 . Para la clausura del festival se realizará el estreno exclusivo de “First Man”, producción protagonizada por Ryan Gosling y dirigida por Damien Chazelle que recientemente dio apertura al prestigioso Festival Internacional de Cine de Toronto.

Asimismo, en esta edición del festival se proyectarán más de 60 películas con lo mejor de festivales como Toronto, Londres, Venecia, Berlín, Sundance, San Sebastián y Cannes, y que incluirán los filmes “Blackkklansman”, “Rubén Blades is not my name”, “Todos lo saben”, “Shoplifters”, “Hijos de sal”, “Museo” y “My blind date with life”. Estos filmes formarán parte de la sección oficial, sección informativa, documental y ópera prima. También se presentarán producciones pertenecientes a la sección especial de cortometrajes dominicanos.

El Festival Internacional de Cine Fine Arts se llevará a cabo del 4 al 17 de octubre en las salas de Fine Arts Cinema Café at Novo-centro, hasta el 10 de octubre en la Plaza Internacional Santiago y en Downown Center y hasta el 14 de octubre en la sede de Caribbean Cinemas en Puerto Rico. Para obtener más información sobre el FICFA, su cartelera y otras actividades relacionadas, puede ingresar a www.festivaldecinefinearts.com