$!Obras audiovisuales y más detalles del 12vo Festival de Cine Global Dominicano

Apertura

La noche de estará a cargo de una película producida por Sony Pictures y Lantica Media. “Es la primera vez que esta película se exhibirá y creo que rinde un homenaje a la naturaleza dominicana con excelentes actuaciones. También vamos a rendir un reconocimiento al cineasta dominicano Jessy Terrero, un dominicano que ha tenido un repunte importante internacionalmente. Siendo la serie de Nicky Jam uno de sus trabajos más reciente. Además rendiremos un homenaje a Carlos Cabral, importante ejecutivo de Disney, quien además impartirá un master class junto a UNIBE”, abundó.

El abogado español Baltazar Garzón también estará participando en el Festival con una producción cinematográfica y también será reconocido por los organizadores. “El se ha convertido en un cineasta y es su segundo documental. Además también recibirán reconocimientos el director estadounidense Brett Ratner (The Revenant, Black Mass, Truth) y el director estadounidense John Singleton (The Fast and the Furious, 2 Fast 2 Furious).

Omar de la Cruz reveló que como parte de la selección de filmes del equipo de curadores del Festival destacan al menos una veintena de películas que han competido en el Festival de Cannes, cuatro de los cinco filmes que fueron seleccionados para competir en los Premios Oscar como mejor película de habla no inglesa; y, cinco filmes de lujo que representan al país de honor: la República de Corea”.