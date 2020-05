$!Ocho famosos que juraron no trabajar más juntos

Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker

De interpretar mejores amigas en la pantalla chica, en la vida real son enemigas. Cattrall no se ha limitado a la hora de comentar lo mucho que deprecia a la protagonista de Sex and the City, a quien calificó de bully y de hacerle la vida imposible en el set. Muchos aseguran que a Parker no le gustaba lo gran popularidad que tenía el personaje de Cattrall, mientras otros señalan que ambas actrices eran muy distintas y que su manera de ver la vida y el trabajo chocaba constantemente. Mientras que otras fuentes señalan que eran buenas amigas hasta que Cattrall se molestó porque Sarah ganaba más que ella, además de varias peleas con la producción por los vestuarios en la serie Sex and the City. Sea cual sea la razón, lo cierto es que luego de terminar la última película hecha inspirada en la serie juraron que no volverían a trabajar juntas.