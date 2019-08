$!Orlando Bloom confiesa que estuvo cerca de ser Batman

La idea de explorar un mismo personaje durante ocho horas, en profundidad, para compartirlo, es una nueva forma de contar una historia. La gente solía preguntar si la televisión es en cierta forma la hermana menor del cine y es algo que ya no se discute más, porque al menos yo sentí que filmé una película de ocho horas, en una superproducción y un enorme estudio de cine. No lo sentí como si estuviera haciendo TV. Y como actor es muy divertido poder explorar tanto un personaje.

Perdón, es cierto, tuve una reunión con Christopher Nolan, pero no llegamos a ninguna prueba de casting. Solo hablamos del tema cuando él tuvo otro guion pero yo no estaba en un buen momento para hacer algo así. Recién había salido de superproducciones como ‘Piaratas del Caribe’ y ‘El Señor de los Anillos’ y por un tiempo, quise dejar de pasar tanto el radar de la atención.

El mismo servicio de streaming Amazon que compite tanto con Netflix y va a mostrar ‘Carnival Row’ también está desarrollando una serie en base al principio de la historia de ‘El Señor de los Anillos’ ¿La vas a ver como espectador?

¡Si! Seguro. Todavía me acuerdo el primer día que filmamos con Peter Jackson ‘El Señor de los Anillos’ y él mismo me acuerdo que me dijo “Estoy seguro que en el futuro alguien va a volver a filmar un remake o alguna versión diferente de ‘El Señor de los Anillos’. Y tiene sentido porque hay mucho por explorar en ese mundo, pero es curioso que justo cuando la están por hacer, yo estoy trabajando también con el mismo estudio.

¿Notaste alguna diferencia entre el rodaje de una serie de un servicio streaming de TV en comparación con las superproducciones de cine como ‘Piratas del Caribe’ o ‘El Señor de los Anillos’?

Para nada. El rodaje de ‘El Señor de los Anillos’ fue una experiencia maravillosa, impusieron un nivel de producción altísimo, pero la primera vez que entré al estudio de ‘Carnival Row’ me entusiasmé mucho por el nivel de detalles como el negocio del personaje Haruspex, por ejemplo, con una especie de hada embrujada muy sabia que tiene toda clase de pociones, con criaturas muy extrañas, en unos frascos que te aseguro que nadie pudo haberlo imaginado. Es lo que tanto me gustó cuando yo también leí el guion. Nunca antes había visto algo parecido. Me encanta el mundo de fantasía por todo lo que también te permite experimentar. Pero cuando lo vi en persona... como unas simples cartas de Tarot con piel de víbora en la parte de atrás, detalles así, me asombraron por completo.

¿Cómo describirías tu nuevo personaje de ‘Carnival Row’?

Mi personaje Rycroft Philostrate es un detective que investiga el asesinato de una mujer en el mundo de fantasía de Carnival Row.

¿Y qué tan diferente es tu personaje de Rycroft Philostrate con el verdadero Orlando Bloom?

Yo llevo bastante el corazón en mi manga y a veces me cuesta comunicarme con la gente. Y fue maravilloso poder tener un personaje parecido, alguien que guarda tantos secretos, alguien con una tremenda empatía por el medio ambiente. Hasta la masculinidad está muy bien balanceada con ciertas cualidades femeninas. Fue muy especial explorar mi propia sombra un poco, el lado oscuro del personaje, tratando de averiguar porque se comporta como se comporta, sin explicarlo para nada.

¿Las mejores escenas con Cara Develigne?

Con Cara tenemos una hermosa historia muy romántica. Y vale la pena ver la escenas de amor con alguien que tiene alas y puede levitar (Risas).

Con Orlando Bloom y Cara Delevigne como protagonistas, la serie ’Carnival Row’ del fabuloso mundo de streaming de Amazon, cuenta con un total de ocho episodios en un mundo de fantasía repleto de criaturas mitológicas inmigrantes que al ser temidas por los seres humanos les tienen prohibido vivir, amar o volar con libertad. Pero el tema de la inmigración, es un tema que también tiene mucho que ver con la realidad

¿Aunque se trate de un mundo de fantasía, el hecho de tratar el tema del rechazo de la sociedad hacia los inmigrantes le da un aspecto de realidad a la serie?

Fue una excelente oportunidad tocar un tema así porque siento que hablamos de muchos temas que hoy se viven en el mundo. Y aunque estemos en un mundo de fantasía, pudimos examinar la verdadera humanidad de situaciones desesperadas y trágicas que pasan en la vida real, manteniendo un punto de vista objetivo y con bastante empatía, pudiendo ver la situación desde afuera, para analizarla mejor.

¿Qué escenas en particular están inspiradas en la realidad que vive el mundo con los inmigrantes?

La crisis de refugiados migrantes, por ejemplo, es un panorama que te da la posibilidad de identificarte sin estar totalmente asociado. Y la perspectiva te permite observarla a la distancia, analizandola en una forma muy inteligente. Es donde mejor funciona el aspecto de fantasía, porque no te golpea la cabeza, es algo muy subliminal dentro de la narración que pasa a ser como la tela de ‘Carnival Row’.