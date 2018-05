Pablo Milanés: “Hay una decadencia dentro de la programación de música”

SANTO DOMINGO. El trovador cubano Pablo Milanés alista el lanzamiento de cuatro producciones discográficas dentro de poco tiempo. El autor e intérprete de El breve espacio en que no estás, Yolanda y Para vivir, entre otros títulos que le dieron fama mundial, concedió una entrevista por teléfono desde España, en donde presenta su gira “Canciones para siempre”. “Esta gira incluye fundamentalmente canciones escritas en otras épocas, así como temas nuevos... es un repertorio variado y creo que será una noche divertida la que vamos a pasar con el público dominicano... igual que siempre, porque el público dominicano es muy receptivo, brinda mucho amor”, expresó al referirse a la presentación que hará el próximo 17 y 18 de este mes en Hard Rock Café, la última una función especial tras el éxito en ventas. El fundador junto a Silvio Rodríguez y a Noel Nicola del movimiento artístico La Nueva Trova se siente como pez en el agua en suelo dominicano. “El público dominicano es una tremenda fuente de amor y cariño... es como estar en La Habana haciendo un recital para los cubanos... pero, no solamente en la República Dominicana, porque me he encontrado, por ejemplo en el Teatro Apolo de Nueva York a un 90% de público dominicano. Recientemente estuve en Puerto Plata, siendo mi primera vez allí y la verdad que fue tremendo aquello...”, acotó.

La música hoy

Al analizar lo que acontece con la música que domina este tiempo dice: “Hace aproximadamente una década que hay una decadencia dentro de la programación de música. No se puede decir de la producción en general, porque en cuanto a la producción de música tengo encuentros con músicos jóvenes y veo que en toda América se está haciendo buena música, pero esa buena música no tiene acceso a los medios de comunicación, ni a las transnacionales... a nada que pueda promocionar lo que están haciendo esos jóvenes”. Estimó que la parte económica es la que va marcando la senda de artistas que prefieren el dinero. “Se trata, de un problema de dinero, las transnacionales lo desarrollan como un globo al que tú pinchas y se rompe... y al otro día tienen otro. Entonces yo creo que es una cadena difícil de romper porque cuando la economía y los intereses se cruzan de por medio dentro del arte, entonces esto se jodió... eso es lo que está pasando. Si me preguntas qué solución habría para eso, yo te diría que no sé, porque el dinero manda en muchas ocasiones, excepto en gente que no hace concesiones. Y es muy difícil que permanezcan toda la vida sin hacer concesiones... pero hay mucha gente que hace concesiones, que se vende aun teniendo talento”, comentó. Una de sus hijas, Haydée Milanés, le sigue los pasos. Y ella forma parte de los que no se doblan para lograr popularidad con las reglas que rigen a la industria del entretenimiento. “Ella es un ejemplo y perdona que sea tan cercano, pero algo debió habérsele pegado de mí. Ella tiene 35 años y no conozco que haya hecho una sola concesión artística en su vida... y no la pasa bien económicamente, pero la pasa muy bien artísticamente... y yo me alegro de que sea una mujer feliz y realizada en todos los sentidos”, puntualizó el cantautor cubano. El astro se ríe de buena gana cuando se le pide que haga una valoración del paso por la escena de Haydée. “Estoy orgulloso... el problema es que tengo otras hijas que cantan maravillosamente. Me encanta cómo cantan mis hijas. A todas las quiero por igual” afirma.

Cuatro discos

Pablo Milanés tiene 75 años pero el tiempo no le quita las ganas de seguir trabajando. Cuatro nuevas producciones discográficas que saldrán al mercado, avalan sus deseos de seguir compartiendo su talento. “Cuatro discos casi al mismo tiempo. Todos estarán en la calle dentro de dos meses aproximadamente. Estoy haciendo un disco de salsa, por primera vez, es un disco completo. En una ocasión hice uno junto a Andy Montañez, ese fabuloso sonero puertoriqueño con el que ganamos un Grammy. Es probable que tenga una colaboración con Gilberto Santa Rosa. En general será un disco de salsa. También haré un disco en inglés con un grupo de jazz cubano integrado por jóvenes. El tercero será con canciones tradicionales cubanas de los siglos XIX y XX, con José María Vitier en el piano, temas desconocidos en la música tradicional cubana y un disco como mi pianista Miguelito, así como el disco que hice con mi hija Haydeé... con 75 años yo creo que está bien...” dice en medio de una carcajada.

La trova

El movimiento de la nueva trova cubana dejó una gran huella internacionalmente. “La nueva canción en Cuba formó parte de un movimiento internacional que incluyó América Latina, inclusive los Estados Unidos... el cancionero musical en Argentina, Chile, movimiento tropicalista en Brasil... Creo que fue un movimiento general que lo provocaron los aires de libertad en la década prodigiosa de los años 60”, asevera el cantautor.

Superar un éxito

El artista dice que no escribe una canción pensando que superará otra. Cuando liga la inspiración plasma lo que llega. “Todavía la inspiración juega un papel en el arte. Creo que esa supuesta musa que nos viene, tiene un valor todavía, eso independientemente de la técnica que va adquiriendo el creador. Eso en la medida que va pasando el tiempo nos se agota, yo creo que se enriquece y se adquiere más técnica, más sabiduría”.

“Yo sigo escribiendo canciones con mi lápiz y tengo una grabadorita de esa antigua, de casette en donde meto los dedos y aveces me equivoco... con eso hago mis canciones, con eso hago toda mi obra”. Pablo Milanés

Análogo