$!Padres de Cameron Boyce narran cómo fue su muerte

El actor Cameron Boyce (1999 - 2019), conocido en distintas series de Disney y varias películas, era una de las grandes promesas de Hollywood.

Con solo 21 años determinaron que falleció por muerte súbita e inesperada del epiléptico (SUDEP, por sus siglas en inglés), según confirmó la oficina forense del condado de Los Ángeles, en Estados Unidos.

A poco más de seis meses de su muerte, los padres del fallecido actor, Victor y Libby, contaron al programa estadounidense ‘The Doctors’ cómo fue el momento exacto en el que se enteraron que su hijo había muerto.

“El 5 de Julio Cameron, su hermana, Maya, Libby y yo, salimos a cenar”, dijo Victor. “Nos sentamos fuera mientras bromeábamos y reíamos, como siempre solíamos hacerlo. Fue una noche realmente divertida. La cena terminó y nos despedimos... Ya sabes, ‘Te amo, hijo’, y ‘Te amo, papá”, reveló el padre de Boyce, dando a conocer que esa fue la última vez que, tanto él como Libby, pudieron ver a su hijo con vida.

“A la mañana siguiente recibí una llamada de su roomate, quien me dijo que Cameron había muerto. Fue como si de repente estuviera sobre una nube... Todo se volvió blanco, perdí la cabeza”, continuó Victor, “Se lo conté a mi hija, ambos gritamos y lloramos. Tomé la carretera y me equivoqué de camino... Sigo sin poder creerlo. No hay manera de que sea verdad. Todo fue una completa pesadilla. ¿Cómo se supone que sobrevives sin tu hijo?”, señaló Boyce en medio del llanto, recoge el medio Tikitakas.

Contaron, además, que Cameron sufría de ataques de epilepsia desde muy temprana edad, pero, contrario a su niñez, al momento de su muerte estaba solo.