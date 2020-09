Palmarés del Festival internacional de Cine de San Sebastián

La película “Beginning”, un sobrecogedor drama de la realizadora novel georgiana Dea Kulumbegashvili, arrasó en la entrega de premios del Festival de San Sebastián, llevándose las categorías de mejor película, mejor dirección, mejor actriz y mejor guión.

Éste es el palmarés de la 68ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, celebrado en esta ciudad del norte de España del 18 al 26 de septiembre:

- Concha de Oro a la mejor película: “Beginning”, de Dea Kulumbegashvili (Francia-Georgia)

- Premio Especial del Jurado: “Crock of Gold: a few rounds with Shane MacGowan”, de Julien Temple (Reino Unido)

- Concha de Plata a la mejor dirección: Dea Kulumbegashvili, por “Beginning” (Georgia)

- Concha de Plata a la mejor actriz: Ia Sukhitashvili, por “Beginning” (Georgia)

- Concha de Plata al mejor actor: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang y Lars Ranthe, por “Druk” (Dinamarca)

- Horizontes Latinos: “Sin señas particulares”, de Fernanda Valadez (México)

Mención especial del Jurado: “Las mil y una”, de Clarisa Navas (Argentina)

- Premio del Jurado al mejor guión: Dea Kulumbegashvili y Rati Oneli, por “Beginning” (Georgia)

- Premio del Jurado a la mejor fotografía: Yuta Tsukinaga, por “Any crybabies around?” (Japón)

- Premio de la Industria Wip Latinoamérica: “Piedra Noche”, de Iván Fund (Argentina)

- Premio Egeda Platino Industria: “El empleado y el patrón”, de Manuel Nieto (Uruguay)

- Premio Nuevos Directores: “La última primavera”, de Isabel Lamberti (Holanda-España)

Mención especial: “Slow singing”, de Dong Xingyi (China)

- Premio de Cooperación Española: “Sin señas particulares”, de Fernanda Valadez (México)

- Premio Radiotelevisión española (RTVE) La otra mirada: “Nunca, casi nunca, a veces, siempre”, de Eliza Hittman (Estados Unidos)

- Premio Irizar al Cine Vasco: “Ane”, de David Pérez Sañudo (España)

- Premio del Público: “El padre”, de Florian Zeller (Estados Unidos)

- Premio del Público a la mejor película europea: “El agente Topo”, de Maite Alberdi (Chile-EEUU-Alemania-Holanda-España)

- Premio Zabaltegi Tabakalera: “The metamorphosis of birds”, de Catarina Vasconcelos (Portugal).