$!¡“Parásitos” ya está en Netflix!

“Parásitos” fue la gran sorpresa de los Premios Oscar, transmitidos en febrero del 2020, al convertirse en la primera película en habla no inglesa en ganar el premio a mejor película.

La trama

Kang-ho Song (como Kim Ki- taek) es el patriarca de una familia pobre que sobrevive en un sótano en Seúl con trabajos precarios y robando el wi-fi de los vecinos.

Su situación cambia cuando su hijo, el actor Woo-sik Choi (como Kim ki-woo) logra que le recomienden para dar clases particulares de inglés en casa de los Park, una familia acaudalada. El joven fingiendo ser un profesional logra introducir, poco a poco, al resto de sus familiares en distintos trabajos del servicio doméstico. Será el comienzo de una serie de hechos que conjugan la avaricia, los secretos de ambas clases sociales y la venganza con un final impactante e inesperado.

El reparto lo c ompletan So-dam Park, Hye- Jin Jang, Sun- Kyun Lee, Yeo- jeong Jo, Ji- so Jung, Jeong- eun Lee, Myeong – hoon Park.

En Netflix la cinta tiene tomas inéditas, mejores planos y la historia es más explícita al final.

Si deseas ver más del trabajo de Bong Joon-ho, otras opciones son Okja y El huésped también disponibles en la plataforma streaming.

En Tiempo Libre te proponemos otros estrenos del catálogo de septiembre de Netflix, como la temporada 16 de “Grey’s Anatomy”, la cinta “Orgullo y prejuicio”, “El papa Francisco: un hombre de palabra”, “Jurassic World: campamento cretácico”, “El hilo fantasma” y las temporadas tres y cuatro de “Keeping up with the Kardashians”.