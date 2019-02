Paso a paso: Así fue la noche de los Óscar

Nuestros colaboradores Fabián W. Waintal y Melody Waintal hicieron una radiografía de todo lo que sucedió en la noche más importante del cine a nivel mundial.

Presentación. El Oscar este año no tuvo maestro de ceremonias, pero fue muy bien reemplazado por más de 40 figuras que a lo largo de la noche fueron presentado las 24 categorías diferentes. Y entre los más famosos estuvieron Tina Fay, Charlize Theron, Diego Luna, Barbra Streisand, Serena Williams, Michael Keaton, Helen Mirren, Pharrell Williams, Javier Bardem, Angela Bassett, Emilia Clarke, Laura Dern, Samuel L. Jackson, Melissa McCarthy, Jason Momoa, Daniel Craig, Queen Latifah, Mike Myers, Tina Fey, Chris Evans, Brie Larson, Jennifer Lopez, Frances McDormand y Gary Oldman.

Entrada. La primera en llegar fue Yalitza Aparicio, cuando el reloj marcaba las dos y media de la tarde y todavía faltaban otras dos horas y media para el comienzo de la ceremonia. Pero en los 152 metros de la larga alfombra roja la esperaban cámaras y periodistas de todo el mundo que aprovecharon hasta el último minuto para hablar con ella.

Ganadora. Antes de salir de su casa, Amy Adams ya había recibido el mejor trofeo, cuando la hija de ocho años Aviana le dijo “Mamá, ya ganaste el premio a la Mejor Madre, así que no importa que ganes o pierdas”.

Romance. Rami Malek ganó algo más que el Oscar como Mejor Actor por ‘Bohemian Rhapsody’ porque tal cual como en el cine, en la realidad está de novio con Lucy Boynton, la mismísima actriz que en la película interpreta a la última novia de Freddy Mercury que lo inspiró a componer ‘Love of My Life’s. Así fue como también se convirtieron en una de las más bellas parejas del Teatro Dolby, cuando Rami incluso celebró el triunfo, con el apasionado beso que le dio a Lucy, justo antes de subir a recibir el Oscar.

Confesión. En la alfombra roja, Lady Gaga contó que el principio de su carrera tuvo mucho que ver con la historia de “A Star Is Born’” incluyendo un primer fracaso cuando la habían rechazado para uno de los roles del musical de Broadway ‘Rent’, porque uno de los productores consideró que ella era demasiado joven para los personajes. Pero para recordar el éxito del Oscar, esta vez se tatuó en la espalda una enorme rosa con la frase de la canción ‘La Vie En Rose’ que también canta en la película, además un pentagrama con las notas principales, pero... en el apuro, como le habían hecho solo cuatro líneas del pentagrama, tuvo que volver para que le tatuaran la quinta. ¿Se tatuará un Oscar? .

Peso. Tanto Christian Bale como Viggo Mortensen, los dos habían engordado 20 kilos para las nominaciones que consiguieron con las transformaciones físicas de ‘Vice’ y ‘Green Book’. Lo sorprendente fue ver como bajaron de peso tan rápido, para lucir como dos galanes en la alfombra roja. Para tener una idea, si contamos los 6.25 kg que pesa cada Oscar, es como si hubieran perdido tres Oscars cada uno, tal cual como la realidad, porque es la tercera vez que Viggo es nominado y Christian, aunque ganó en el 2011, volvió a perder las siguientes tres nominaciones.

Ausente. El actor Jorge Antonio Guerrero Martínez de la película ‘Roma’ que también está en las series de Netflix ‘Narcos’ y ‘Luis Miguel’, estuvo a punto de no venir, porque le habían negad la visa tres veces. Pero a último momento se la dieron, gracias a una carta de los productores de ‘Roma” y pudo posar en la alfombra roja de la mano con el resto del elenco.

Rumor. Brad Pitt pudo haber ido, porque él es también el dueño de la productora Plan B detrás de las ocho nominaciones al Oscar. Pero rechazó la invitación porque Charlize Theron estuvo para presentar con Daniel Craig el Oscar de Mahershala Ali como Mejor Actor Secundario y ninguno quiso alimentar los rumores que aseguran que Brad y Charlize son pareja desde que el año pasado filmaron juntos un comercial de los relojes Breitling.

MeToo. El director de Bohemian Rhapsody, Brian Singer ni siquiera se animó a pisar la alfombra roja aunque los estudios Fox ya lo habían despedido antes de terminar la película, por “innecesarias ausencias durante el rodaje”, pero la verdadera razón de la ausencia fueron las diferentes denuncias de abuso sexual con la denuncia de haber violado a un menor de 17 años (Cesar Sanchez-Guzman).

MeToo II. En el primer aniversario del movimiento MeToo que destapó los abusos sexuales en Hollywood, en la alfombra roja también se habló del juicio de 68 millones de dólares que Woody Allen le entabló a los estudios Amazon, por haberse negado a estrenar su última película ‘A Rainy Day’, en un esfuerzo por evitar la mala publicidad del MeToo. ¿Por qué? Muy pocos se dieron cuenta pero detrás de la primera investigación periodística de abusos sexuales en Hollywood la había hecho Ronan Farrow, el hijo que tuvo Woody Allen con Mia Farrow. Y esa misma investigación y múltiple denuncia frente a Harvey Weinstein había estado influenciado por las anteriores acusaciones de Ronan, sobre el supuesto abuso sexual con la hermana Dylan.

Pareja. Lejos, la pareja más pareja de la alfombra roja fue Bradley Cooper de novio con la supermodel Irina Shayk, recién llegados hacía una semana de Inglaterra, donde él había recibido el premio BAFTA a la Mejor Película Musical, aunque esta vez no tuvo la misma suerte con el Oscar.

Emoción I. Caminando despacio para no tropezarse por la larga escalera del Teatro Dolby, Lady Gaga recordó cuando en su niñez ella solía ver por televisión la ceremonia del Oscar, admitiendo que hubo veces en que lloró con los ganadores “Sentí que estaba con ellos, aunque no estaba ahí... todavía”, dijo ella.

Emoción II. Todavía emocionada por la inesperada nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto por ‘Roma’, Marina de Tavira, contó que era la única despierta en la casa cuando se enteró de su nominación y enseguida fue a despertar al hijo, para festejarlo juntos, pero tuvo que repetirle que además de la película ella también había sido nominada (aunque perdió frente a Regina King).

Emoción III. Richard E. Grant sabía que no podía ganar como Mejor Actor de Reparto por “Can You Ever Forgive Me?”, pero igual contó que se puso a llorar en medio de un restaurante de Londres, apenas supo que lo habían nominado (el ganador, en su categoría fue Mahershala Ali con ‘Green Book’).

Soltera. No todos son festejos para Lady Gaga, porque en la misma semana del Oscar confirmó que rompió el compromiso con su novio Christian Carino. Y a pesar de haber estado juntos en el premio del Sindicato de Actores SAG, ella ya había creado sospechas cuando fue sin el millonario anillo a la ceremonia anterior del Grammy donde también ganó por la música ‘A Star is Born’.

Pérdida. Sam Elliott no solo perdió el Oscar como Mejor Actor Secundario frente a Mahershala Ali porque al salir del Teatro Dolby contó que casi había perdido también su casa durante el último incendio de Malibu “Mi casa ya está bien, pero Malibu no”, dijo.

Serio. Viggo Mortensen pensó que le habían hecho una broma cuando le dijeron que Willem Dafoe había llegado con “Colagrande”. Pero es que la esposa de Dafoe realmente se llama Giada Colagrande y es una directora de cine italiana que incluso lo dirigió en cine al marido, en la película ‘Padre’, del 2016.

Favoritas. Cuando le preguntamos a Spike Lee sobre los directores que más lo influenciaron, mencionó cuatro nombres: Kurosawa, Fellini, Billy Wilder y Francis Ford Coppola. Pero sorprendió más al decir que sus películas favoritas de todos los tiempos del Oscar, son ‘Amor Sin Barreras’ (West Side Story y ‘El Mago de Oz’ (Wizard of Oz), además de confirmar que piensa dirigir un musical de Broadway basado en su segunda película ‘School Daze’.

Contraste. Para los próximos dos años al menos. Emma Stone eligió un estilo de cine totalmente alejado del Oscar, desde la comedia de horror ‘Zombieland Double Tap’ que estrena en Octubre, la segunda parte del dibujo animado ‘The Croods’ (con la voz del personaje Eep) para el 2020. Y lo mejor: una versión joven de ‘Cruella’ de Vil que cuenta la historia de los 101 Dálmatas antes de los 101 Dálmatas.

Secreto. Nominado como Mejor Actor de Reparto por ‘Blakkklansman’, la nueva estrella de ‘Star Wars’, Adam Driver se negó a responder cualquier pregunta a nivel personal y ni siquiera quiso confirmar oficialmente si es cierto que desde hace un año es padre de un hijo ‘secreto’ con la actriz Joanne Tucker, pero en la alfombra roja más de uno quiso escuchar de sus labios una frase al puro estilo Star Wars como “I am a father”.

A Star is Not Born: Apenas se cruzó con Spike Lee, Bradley Cooper recordó cuando ninguno de los dos era todavía conocido y Brad había tomado una prueba de audición para ‘Do The Right Thing’, donde Spike incluso lo rechazó. Esta vez, perdieron los dos, en la ‘prueba de casting’ del Oscar como Mejor Dirección frente a Alfonso Cuarón y ‘Roma’. Y en la categoría Mejor Adaptación de Guion, Spike Lee se quedó con el premio.

Cábala. A la hora de votar por la moda, Mahershala Ali eligió para su traje al mismo diseñador Ermenegildo Zegna que lo había vestido cuando ganó el Oscar de ‘Moonlight’, dos años antes, solo para tener la misma suerte con su nominación como Mejor Actor Secundario por ‘Green Book’. Y la tuvo.

Previa. Después de haber entrevistado a los más famosos en la alfombra roja para el Canal de TV E!, Ryan Seacrest resultó ser el American Idol del Oscar, porque media hora antes de la ceremonia, cambió de canal para estar frente a las cámaras de ABC, con el único acceso adentro del Teatro Dolby para entrevistar a Sam Rockwell o Allison Janney que recordaron la experiencia del año anterior, mientras se podía ver como los invitados se iban ubicando, al mismo tiempo que cumplían la regla primordial de la noche: apagar los teléfonos celulares.

Show. La ceremonia empezó con una lluvia de aplausos cuando abrió el verdadero grupo de Queen (con Adam Lambert en vez de Freddy Mercury) al mismo tiempo que desde sus lugares Bradley Cooper, Brie Larson, Glenn Close y hasta Javier Bardem y Jennifer Lopez cantaron ‘We Are The Champions’.

Cambio. Hasta una semana antes, la Academia había programado entregar durante el corte comercial los premios a las categorías menos famosas Mejor Cinematografía, Mejor Edición, Mejor Cortometraje y Mejor Peinado y Maquillaje, pero después de varias quejas, incluyendo una carta abierta firmada por Quentin Tarantino, Martin Scorsese y Spike Lee, decidieron mantener la tradición de mostrar en TV la entrega de todos los trofeos. Pero a último momento hubo otro cambio en la programación cuando el premio a la Mejor Película Extranjera que iba a ser entregado en la mitad de la ceremonia, fue adelantado, para intercambiarlo por Mejor Edición de Cine.

Primera. Apenas habían pasado once minutos, cuando anunciaron a Regina King, con el primer Oscar a la Mejor Actriz Secundaria por ‘If Beale Street Could Talk’, ganándoles a las favoritas de ‘La Favorita’ Emma Stone y Rachel Weisz.

Sorpresa. Al momento de presentar la Mejor Película Extranjera, Javier Bardem sorprendió al decir totalmente en español “No hay fronteras, no hay muros que frenen el ingenio y el talento.”, pero estuvo muy bien pensado, cuando al abrir el sobre ganó México con ‘Roma’. Y nuestro idioma volvió a surgir sin traducciones, cuando Diego Luna también presentó el clip anunciando en español “Bueno pues, aquí hay un cachito de ‘Roma’.”

Cierto. Sí. El director Yorgos Lanthimos confirmó que se tomó algunas libertades detrás del Oscar de ‘The Favourite’ sobre la verdadera historia de amor entre la Reina Ana de Gran Bretaña (Olivia Colman) y La Duquesa de Marlborough (Rachel Weisz). Spoiler Alert: El envenenamiento de Abigail Hill (Emma Stone) a la duquesa, es pura ficción, pero la apasionada relación entre las tres mujeres, tiene mucho de verdad. Y aunque la Reina se había casado con el Príncipe George de Dinamarca, él no figura en la historia, porque había fallecido antes, en octubre de 1708. Lamentablemente ‘La Favorita’ no resultó ser la favorita del Oscar y de las diez nominaciones solo ganó el Oscar como Mejor Actriz de Olivia Colman.

Queen. Hasta que recordaron a Mike Myers cantando la canción de Queen en su vieja película Wayne’s World, nadie se acordaba que él ya había sido parte del mundo de Queen antes de ser parte de la historia de ‘Bohemian Rhapsody’ (aunque muy pocos logren reconocerlo detrás de la transformación física del manager que nunca quiso contratar al grupo). Pero en uno de los cortes comerciales, incluso él comentó que había aceptado filmar ‘Bohemina Rhpasody’ sin siquiera haber leído el guion.

Oscar Desconocido. Además del Oscar de Mahershala Ali, casi nadie sabía que él también tuvo que ver con el Oscar al Mejor Dibujo Animado que ganó ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’, porque él está detrás de la voz del personaje del Tío Aaron. Y hasta los productores, con un Oscar en la mano confirmaron “A todos aquellos que quieran filmar un dibujo animado, les recomendamos que contraten a Mahershala Ali” que ni siquiera tuvo que repetir su grabaciones y se quedaron con la primera toma que influyó en el ‘segundo’ Oscar desconocido de él.

Insulto. Los productores de la ceremonia tuvieron que acceder al botón de la censura para tapar a Spike Lee cuando al subir al escenario pidió que no hagan correr el ‘motherfucker’ reloj (que para Latinoamérica tradujeron como “maldito reloj”) para tener más tiempo en su agradecimiento al Oscar Mejor Adaptación de Guion por ‘Blakkklansman’ ¿Cómo lo lograron? Para evitar este tipo de “inconvenientes”, la cadena oficial de ABC en realidad transmitió con 15 segundos de retraso.

Ovación. La más aplaudida entre los famosos presentadores fue Barbra Streisand, cuando presentó una parte de su película favorita del año ‘Blakklansman’, contando que Spike Lee en persona le mandó una carta de agradecimiento después que ella la recomendó en Twitter. Lo gracioso es que siendo Barbra Streisand miembro de la Academia, alguien bromeó diciendo “Ese fue un voto cantado”.

Musical. Lo lógico hubiese sido que Emily Blunt hubiera cantado la nominada canción de ‘Mary Poppins Returns’, ‘The Place Where Lost Things Go’, pero después que la Academia la ignoró en las nominaciones como Mejor Actriz, ella fue la que se negó a cantar y tuvieron que buscar una ‘sorpresa’ como Bette Midler, para justificar la ausencia tan famosa.

Record. Glenn Close era la favorita como Mejor Actriz, pero ahí sí le ganó la protagonista de ‘La Favorita’ Olivia Colman. Pero Glenn se lleva el premio... de ser la actriz con más nominaciones al Oscar que nunca ganó. Amy Adams con sus seis nominaciones (la última con ‘Vice’) la sigue muy de cerca.

Perdedor. La Academia ya lo había dejado afuera de la categoría como Mejor Director a Bradley Cooper y aunque estaba nominado por triplicado en las categorías Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Adaptación de Guion de ‘A Star Is Born’, tal cual como en la ficción, terminó la noche sin el súper éxito con que había empezado, aunque se llevó los mejores aplausos después de cantar con Lady Gaga la ganadora Mejor Canción ‘Shallow’.

Contreras. En la práctica, todos piensan que Alfonso Cuarón se fue del Oscar con tres estatuillas porque ‘Roma’ ganó las tres categorías de Mejor Cinematografía, Mejor Dirección y Mejor Película Extranjera. Pero la verdad, la estatuilla del Oscar como Mejor Película Extranjera no le quedará a Cuarón, se la lleva la Academia Cinematográfica de México en manos del Presidente, Ernesto Contreras.

Homenaje. Mientras la ceremonia no contó con un maestro de ceremonias, en el mismo Teatro Chino debajo del Dolby donde entregaron los premios, van a homenajear el 12 de Abril al conductor Billy Crystal que después de haber presentado el Oscar en nueve oportunidades, va a dejar sus huellas en el cemento al lado de otros grandes de Hollywood como Frank Sinatra y Marilyn Monroe.

Sobre. Para evitar el error de aquella vez en que anunciaron como Mejor Película a ‘La La Land’ en vez de ‘Moonlight’, las cámaras mostraron en primer plano el sobre ‘Best Picture’ que abrió Julia Roberts para anunciar a la ganadora ‘Green Book’.

Peor. El final fue el gran perdedor de la noche, cuando sin un maestro de ceremonias cortaron el agradecimiento de los ganadores de ‘Green Book’ para mostrar a Julia Roberts cerrando la noche con el extraño saludo “a la madre de Brad Cooper y mis hijos”. Los productores habían prometido una ceremonia de tres horas y ‘casi’ cumplieron. Duró exactamente tres horas y veinte minutos.

Resultados. Con sus diez nominaciones, Alfonso Cuarón recién pudo empezar a festejar cuando ya habían pasado los primeros 45 minutos de la noche, con el Oscar a la Mejor Cinematografía, cuando hasta ese momento ‘Black Panther’ ya se había llevado dos Oscar por Diseño de Vestuario y Producción (terminó con tres, con Mejor Banda Original de Sonido). ‘Bohemian Rhapsody’ empezó bien recibiendo dos Oscars seguidos como Mejor Edición de Sonido y Mejor Mezclado de Sonido. Pero en la primer hora de la noche, Alfonso Cuarón empató al resto con el segundo Oscar de ‘Roma’ como Mejor Película Extranjera. La historia de Queen desempató después, al ganar el tercer Oscar de ‘Bohemian Rhapsody’ por Edición Cinematográfica. Mientras tanto, ‘Green Book’ detrás de sus cinco nominaciones, tuvo que esperar hasta la mitad de la ceremonia cuando ganó Mahershala Ali como Mejor Actor de Reparto (que también deberían haberlo mencionado con el Mejor Dibujo Animado de ‘Spider-Man Into The Spider Verse’, porque él también está detrás de la voz del personaje del Tío Aaron). Para ese entonces, ‘La Favorita’ seguía sin ser la favorita a pesar de sus diez nominaciones y apenas ganó un Oscar en la categoría Mejor Actriz con Olivia Colman. Al final de la noche, Guillermo Del Toro coronó a Alfonso Cuarón como Mejor Director con el tercer Oscar de ‘Roma’ pero no todos los Oscars conducen a Roma. Con la historia de Queen, ‘Bohemian Rhapsody’ pudo cantar We Are The Champions con el cuarto Oscar que también ganó Rami Malek como Mejor Actor. Y en la última categoría, Mahershala Ali repitió la gloria de aquella vez en que ganó como Mejor Película ‘Moonlight’, porque ‘Green Book’ resultó ser la ganadora como Mejor Película (además del tercer Oscar al Mejor Guion Original).

Ganancias. La Academia fue la verdadera ganadora de la noche porque solamente en Estados Unidos recaudaron con la transmisión de TV más de 130 millones de dólares en publicidad y antes de fin de año van a inaugurar en Los Angeles el Museo del Oscar que Laura Dern también presentó en ceremonia, aunque no mencionó el costo de 330 millones de dólares.

Futuro. La ceremonia se vio en televisión, en más de 225 países con una producción de la cadena ABC de los estudios Disney, pero al menos en Estados Unidos, por primera vez, se vio también con el nuevo servicio YouTube TV, con un estilo similar a la TV cable, con la misma programación en vivo pero sin cable, por Internet. ¿Te imaginas al Oscar del futuro por... Netflix?

Texto y video: Fabián W. Waintal y Melody Waintal