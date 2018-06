Paula Cury Melo, nuevo talento del cine

SANTO DOMINGO. El cine sigue abriéndole las puertas al talento joven que va por su espacio en la industria local. Paula Cury Melo forma parte de la nueva camada de jóvenes que procuran marcar su territorio con temas que dejen una huella.

La hija de la periodista y presentadora de televisión, (fallecida) Aracelis Melo y del abogado Jottin Cury hijo cursó estudios la Schools of Visual Arts de NYC en donde recibió una beca. Tiempo después regresa al país para desarrollar proyectos, entre ellos su más reciente audiovisual titulado A la deriva.

“Exploramos la amenaza de los derechos reproductivos de las mujeres en la República Dominicana. Nuestra intención con este trabajo era desarrollar un lenguaje visual que capture historias que desafían paradigmas preestablecidos ennuestra sociedad”, comentó Paula.

A la deriva es un trabajo que presentó como tésis de grado y es producido por Cristal Cine.

El primer trabajo fue The Illusion of Beauty. Luego realizó Sins of Excess (Exceso). La joven cineasta ha recibido reconocimiento en festivales y ahora está enfocada en seguir desarrollando su carrera.