$!Película de Mark Wahlberg provocó kilométrico tapón en el puente de la 17

Desde tempranas horas de la mañana las redes sociales y en especial Twitter, se llenaron de denuncias por el kilométrico taponamiento que provocó la filmación de escenas de una cinta internacional en el puente Francisco del Rosario Sánchez (Puente de la 17), que conecta a Santo Domingo Este con el Distrito Nacional.

Trascendió, que se trata de escenas adicionales del filme «Arthur the King», rodada hace varios meses por el actor Mark Wahlberg, la cual cuenta con permisos tanto de la Dgcine y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), de acuerdo a lo revelado por la directora de la Dirección General de Cine (Dgcine), Marianna Vargas Gurilieva, en una entrevista para un programa radial matutino.

“Lamentablemente, en filmaciones, es muy difícil empujar hacia fechas específicas no laborables. Ahora, sí me consta que ellos (los productores) no han cerrado el puente entero, de hecho, lo que tiene es un solo carril porque el rodaje se está haciendo en la acera”, explicó Vargas Gurilieva en comunicación con el programa Sol de la Mañana, que se transmite por Zol 106.5 FM sobre la preocupación de algunos ciudadanos y porqué no se realizaron esos trabajos otro día en el que haya menos flujo de tránsito.