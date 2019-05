$!Película dominicana “Rubirosa” llega a Fox Movies

La película de factoría local “Rubirosa”, donde actúa la actriz y comunicadora Hony Estrella se transmitirá a través de la plataforma de Fox Movies.

La cinta fue escogida por esta importante cadena como contenido a ofertar a sus millones de subscriptores.

Rubirosa narra la historia de Porfirio Rubirosa, playboy dominicano y supuesto espía del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Esta es la primera entrega de la trilogía de Porfirio Rubirosa, quién fuera un militar y deportista que llegó a situarse en lo más alto de la “jet set” internacional gracias a sus dotes de seductor.

Además de Estrella actúan Manolo Cardona, Damián Alcázar, Ana Serradilla, Héctor Aníbal, Carolina Guerra ,Omar Patín, Shalim Ortiz, Margarita Muñoz, Fausto Rojas, Jorge Perugorria, Lumy Lizardo, Katarina Cas, Ludwika Paleta, Tessa Ia, Luz Cipriota y Natalia Varela.

Otros proyectos de Hony

Estrella también es productora ejecutiva y parte del elenco de la película “Rafaela”, bajo la dirección de Tito Rodríguez, con Danilo Reynoso, como productor de linea y protagonizada por Judith Rodríguez. La cinta criolla se encuentra en el Marche Du Filme del Festival de Cannes.

Además, Hony próximamente pondrá en circulación su primer libro, el cual se encuentra en los toques finales para salir a la luz.

“Es un momento decisivo en mi carrera. Pues he decidido hacer sólo lo que me apasiona, lo que me hace crecer, aunque cueste un poco más, sé que es una libertad como artista que ya me debía”, dijo Hony Estrella.