Película “Playing with fire” inaugurará el Caribbean Cinemas Drive-In”

Caribbean Cinemas en una alianza con el Grupo Ramos dejarán inaugurado este martes 29 de septiembre el autocinema “Caribbean Cinemas Drive-In Sirena” en el quinto nivel del parqueo de Sirena Churchill.

La está prevista para las 6:00 p.m. con la proyección de la película “Playing with fire”. La proyección es para invitados y la apertura al público será este miércoles 30 según indicó un comunicado enviado a DL.

La película que se va a proyectar es una comedia familiar (2019) dirigida por Andy Fickman a partir de un guion de Dan Ewen y Matt Lieberman basado en la historia de Ewen. La película está protagonizada por John Cena, Keegan-Michael Key, John Leguizamo, Brianna Hildebrand, Dennis Haysbert y Judy Greer, y sigue a un grupo de bomberos paracaidistas que deben vigilar a tres niños que han sido separados de sus padres después de un accidente.

Es la tercera película de Walden Media de Nickelodeon Movies, después de La Telaraña de Charlotte y Dora y la ciudad perdida.

El Covid-19 cerró las salas de cines

La pandemia provocada por el Covid-19 obligó el cierre de las salas de cines en el mundo. La instalación del concepto del “Drive in” o autocinemas es una experiencia que se estrenó en Estados Unidos en 1921. En la República Dominicana existía tres “Drive-In”. El Autocinema Naco operaba en el terreno que ocupa el centro comercial Plaza Naco, el segundo, el Autocinema Iris estaba instalado en la avenida Independencia y el tercero en, el Autocinema Ozman en la la calle Jose cabrera.

La semana pasada los ejecutivos de Caribbean Cinemas anunciaron que desde hace varias semanas vienen operado con esta modalidad y aseguran que ha sido exitosa y que se han establecido los protocolos para evitar el contagio del coronavirus.

Caribbean Cinemas Drive-In Sirena contará con una programación variada y temática, con películas para todos los gustos: de acción-adrenalina, románticas para las noches entre amigas, cine dominicano de diversos géneros, suspenso extremo, así como películas familiares y animadas para los pequeños del hogar.

Entre las películas que se proyectaran en las primeras dos semanas están: Playing with fire, Colao, Trolls 1, Veneno, The boss baby, Like a boss, ¿Quién manda?, Despicable Me 3, The turning, Secret life of pets y Qué león.

En principio el Drive-In operará de lunes a viernes con tandas a partir de las 6:30 p.m. y estacionamiento abierto al público desde las 6:00 p.m. Para cumplir con el horario actual del toque de queda, se programarán películas de corta duración, lo que permitirá a los clientes llegar a tiempo a sus hogares.

A tomar en cuenta

La preventa de boletos con accesos numerados para los vehículos y candy bar estará disponible a partir del lunes 28 de septiembre exclusivamente a través de www.caribbeancinemas.com, donde se encontrarán también las reglas de acceso, cartelera y otras informaciones de interés.