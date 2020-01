Película “Una fiesta inolvidable” le da impulso a la carrera de Margaux Da Silva

La actriz Margaux Da Silva asume un rol protagónico en la película “Una fiesta Inolvidable” del cineasta Tito Rodríguez en el personaje de Yoana, quien a su vez se convierte en el hilo conductor en el thriller que se estrenó hace pocos días en todas las salas de cines del país.

Para la brasileña, cuya carrera ha desarrollado en el país, su actuación en bajo la dirección de Rodríguez representó un crecimiento profesional porque le dio la oportunidad encarnar a una mujer que atraviesa por muchas situaciones.

La película relata la historia de la hija de una mujer que violada hace más de dos décadas y busca vengarse a través de los hijos de los hombres que cometieron el hecho contra su madre.

“Fue una grata experiencia poder trabajar con Tito Rodríguez y en rol que me correspondió. Fue un rodaje muy difícil porque hubo rodaje en exterior que nos afectó el clima, pero por lo demás las cosas caminaron muy bien con todo el equipo”, reflexionó la actriz quien invitó al público a acudir a las salas de cines.

“Una fiesta inolvidable” cuenta, además de las actuaciones de Christian Álvarez, Iván Aybar, Virginia del Sol, Luis del Valle, Richard Douglas, Yasser Michelén, Víctor Mrey y Ayelina Sánchez quienes dan vida a una propuesta cinematográfica de terror que procura contribuir a una oferta distinta de la factura criolla.

Da Silva ha trabajado varias películas. Entre otras, ha participado en la película “339 Amín Abel”, en la que interpretó a Mirna Santos, la esposa de Amín. Posteriormente estuvo en “Dinero fácil”, “Miriam Miente” y “Rubirosa”.

“Me siento muy honrada de todas las oportunidades que he tenido porque el cine es mi pasión...es mi vida. El arte es espiritualidad y hay que llevarlo con mucha responsabilidad. Yo me muero siendo actriz”, argumentó la actriz al recordar que su primer papel fue protagónico.

Margaux ha transitado en el cine con pasos firmes. No ha tenido temor de las responsabilidades que le han tocado encarar. Toma cada oportunidad como un reto y se prepara para ello para tratar de superarse. “Realmente tomo los retos con mucha felicidad y agradecimiento. No he tenido momentos difíciles, el único miedo que tengo es a perderle el amor a lo que hago...a no trabajar con responsabilidad mis personajes y de no transmitir un mensaje importante a la audiencia”.

Audiencia en crecimiento

Aunque reconoce que la Ley de Fomento al Cine ha servido para que mucha gente trabaje y que la propia industria muestre su mejor cara, entiende que el drama o películas de terror como en la que actúa merecen mejor suerte en lo que tiene que ver con el apoyo para su promoción.

“Es una pena que la gente no se entere por la falta de promoción de películas como esta. Entiendo que la ley debería tener una parte que obligue a invertir en promoción porque eso ayuda a la carrera de todo el que participa. Es cierto que hemos crecido, pero hay que pasar un balance en diez o quince años”, reveló la artista.

Da Silva se cuidó de no ofender a quienes desarrollan su carrera en el cine sustentada en las comedias, por lo que mantuvo reservas de una eventual presencia suya en una película cómica. “La verdadera comedia y perdón que use esa palabra, pero lo digo con mucho respeto a mis compañeros, es muy particular porque es mucho más difícil de hacer que el drama. Si se hiciera con conciencia estaría feliz de actuar en una de ellas”.

Expresó agradecimiento al talento con el que ha compartido y a las oportunidades que ha tenido de poder desarrollar su trabajo.

Preocupación social

“Me preocupa el abuso de poder, la falta de educación y los feminicidios. Es necesario que el hombre dominicano se le enseñe que es una mujer empoderada. Mi miedo es que no se esté creando la conciencia adecuada en el ser humano y en este punto no hablo de la mujer solamente, sino del hombre también que tienen que respetarse”.

Un camino difícil para la mujer

No ha sido fácil para la actriz trabajar en el cine. “Es muy difícil y puedo decirlo con mucho orgullo, que lo que he logrado ha sido por mi talento, no por otras cosas. Vivimos en un país en donde el hombre le encanta a la mujer y si la encuentra bonita es más complicado”, dijo al admitir que no ha sido acosada sexualmente para lograr un rol protagónico.

A propósito del movimiento contra el abuso y acoso sexual en Hollywood, aseguró que era necesario, sin embargo, consideró que por momentos se han producido excesos. “Eso había que hacerlo”.

Trayectoria

Nacida en Brasilia un 9 de enero, de un padre brasilero y una madre francesa, Margaux Da Silva tomo clases de bailes desde muy temprana edad, así como clases de canto. Siendo estos su primer amor. Luego de varios años Margaux decide tomar clases de actuación a raíz de la enfermedad de su madre, buscando algún tipo de desahogo. Su primer acercamiento fue con el actor Manny Pérez, causando en ella un profundo interés en el cine. Es entonces cuando decide profundizar y acude a la actriz Laura García Godoy ingresando a su conservatorio, donde se enamoró de este arte por completo.

Su carrera sigue, interpretando una residente llamada Johanna en “ El pais de las últimas cosas” del argentino Alejandro Chomski. Entre un rodaje y otro Margaux también fue juez junto a Waddy Jáquez, José Maria Cabral, Karla Fatule de “Draguealo “ evento que celebra el arte del dragueo y el Vogue así como la diversidad en República Dominicana, producido por Carlos Rodríguez, teniendo figuras como Nashla Bogaert.

Completan su experiencia en el cine el teaser “El privé “ de Francisco Pérez película a ser filmada en el 2020. Culminó el año 2019 con “El app” una película de Tabaré Blanchard, filmada en su mayoría en inglés encarnando a Ángela.