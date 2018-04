Películas de Spike Lee, Godard compiten en Cannes sin Netflix

PARÍS. El director del Festival de Cine de Cannes calificó las denuncias de violencia sexual contra Harvey Weinstein como “un terremoto” para la industria cinematográfica, pero dijo que la calidad de las películas, y no las cuotas de género, siguieron siendo el factor fundamental a la hora de elegir la selección este año.

Los organizadores anunciaron el jueves los 18 títulos que competirán por la Palma de Oro el mes entrante, con una alineación que incluye las nuevas cintas de Spike Lee y Jean-Luc Godard.

“El mundo ya no es el mismo”, dijo Thierry Fremaux a reporteros en referencia al escándalo de Weinstein. “Pero las películas que seleccionamos han sido elegidas por sus cualidades intrínsecas. Jamás habrá una discriminación positiva”.

Aunque Fremaux, quien dijo que reconocía la importancia de los movimientos #MeToo y Time’s Up, recalcó que el proceso de selección para el festival no debe incluir cuotas de género, y que todas las directoras con las que ha hablado coinciden con él.

Solo tres directoras — Nadine Labaki, Alice Rohrwacher y Eva Husson — están entre las 18 contendientes. Fremaux dijo que una cuarta directora podría sumarse a la competencia antes de que comience el evento en la Riviera francesa, previsto del 8 al 19 de mayo.

“Es verdad que son una rareza, pero cada vez hay más mujeres directoras”, dijo Fremaux. “Y debo decir que, aparte de Kathryn Bigelow, todas las directoras que se han abierto camino en las últimas tres décadas vinieron aquí a mostrar sus películas”.

Fremaux agregó que su equipo discutirá sus prácticas de salario igualitario. Apuntó que ya han trabajado más mujeres que hombres en el festival.

Aunque reconoció que solo una directora ha ganado el máximo premio del evento — Jane Campion por “El piano” en 1993 — dijo que dos mujeres, Cate Blanchett y Ursula Meier, presidirán los jurados de la competencia oficial y la Cámara de Oro este año.

La selección, que también incluye el nuevo filme del director ganador del Oscar Pawel Pawlikowski, “Zimna Wojna” (Guerra Fría), ayudará a promover nuevos rostros, dijo: “Hay algunas personas que quizás la gente no espere ver aquí”.

Entre los invitados a competir están el director iraní disidente Jafar Panahi con “Three Faces” y el cineasta ruso Kirill Serebrennikov.

Panahi, quien ganó el Oso de Oro a la mejor película en Berlín en 2015, tiene prohibido salir de su país. Fue detenido en 2010 debido a sus críticas a Irán.

Serebrennikov, que está bajo arresto domiciliario en Rusia, competirá con “Leto” (Verano), una cinta que sigue la vida de un rockero soviético y la escena musical underground de Leningrado en la década de 1980.

La competencia en Cannes incluye “BlacKkKlansman” de Lee, que se estrena comercialmente el 10 de agosto, en el aniversario de las violentas protestas en Charlottesville, Virginia, donde marcharon nacionalistas blancos y un manifestante fue asesinado.

El filme retrata la verdadera historia de Ron Stallworth, un policía negro en Colorado que en 1978 se infiltró en el Ku Klux Klan. John David Washington interpreta a Stallworth y Adam Driver a su compañero.

La cinta de Godard “Le Livre d’Image” (El libro de imagen) es descrita como una “canción revolucionaria en cinco capítulos”.

Fremaux también abordó las tensas relaciones del festival con Netflix al día siguiente de que Ted Sarandos, director de contenido de la gigante del streaming, dijo que la compañía decidió retirar sus películas de Cannes.

Cannes había prohibido que películas sin distribución cinematográfica en Francia compitan por la Palma de Oro, lo que dejó fuera a las cintas de Netflix. En Francia, por ley, las películas no pueden lanzarse en plataformas de entretenimiento para el hogar hasta 36 meses después de su estreno cinematográfico.

“Pese a las apariencias, hemos tenido un diálogo fructífero. Netflix es bienvenido en Cannes, sigamos conversando”, dijo Fremaux.

La disputa, sin embargo, ha evitado que la restaurada cinta sin terminar de Orson Welles “The Other Side of The Wind” se proyecte en Cannes fuera de competencia este año. Entre otras películas de Netflix que se cree que estaban siendo consideradas para debutar en el Festival de Cannes también estaba “Roma”, la anticipada cinta de Alfonso Cuarón filmada en México.