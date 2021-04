$!Premios Óscar: cinco películas nominadas que puedes ver en casa

Próximamente se celebrará la edición 93 de los Premios Óscar, por lo tanto este fin de semana se presenta la oportunidad ideal para ponerse al día con las películas que han sido nominadas. Por suerte los servicios de streaming como Netflix, Disney+ y Amazon Prime ya incluyen en sus catálogos algunas de estas producciones cinematográficas, así que este es un buen momento para sentarse y disfrutar de algunos de los nominados.

Mank (Netflix/Mejor película)

En este filme dirigido por David Fincher conocemos el mundo de Hollywood en los años 30 a través de los ojos del perspicaz y alcohólico guionista Herman J. Mankiewicz, alias Mank (Gary Oldman), mientras se apresura para terminar el guion de “Ciudadano Kane” (1941), la nueva película del joven cineasta Orson Welles (Tom Burke).

Sound of Metal (Amazon Prime/Mejor película)

En esta cinta de Darius Marder conocemos a Ruben Stone (Riz Ahmed), un joven baterista de una banda de heavy metal cuya vida es alterada para siempre cuando comienza a perder la audición. A medida que su audición continúa deteriorándose, Ruben acepta a regañadientes unirse a una pequeña comunidad de sordos supervisada por Joe (Paul Raci), un bondadoso veterano de la Guerra de Vietnam

The Trial of the Chicago 7 (Netflix/Mejor película)

Dirigida por Aaron Sorkin, esta película muestra los acontecimientos relacionados con uno de los juicios más importantes de la historia de los Estados Unidos. Siete individuos han sido arrestados durante una manifestación en contra de la guerra de Vietnam y son acusados de conspirar en contra de la seguridad nacional, pero su caso es afectado por intereses políticos.

Soul (Disney+/Mejor película animada)

En esta reciente entrega de Pixar Animation Studios, dirigida por Pete Docter, vemos la historia de Joe Gardner (Jamie Foxx), un profesor de música que sufre un accidente antes de poder cumplir su sueño de convertirse en un reconocido músico de jazz. Ahora Joe se ve obligado a viajar entre reinos cósmicos mientras ayuda a alguien a encontrar su pasión y descubre las respuestas a las preguntas más importantes de la vida.

Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix/Mejor actor principal/Chadwick Boseman)