$!Productora de cine pide apoyo para representar al país en festival de China

La productora de cine y directora del Festival Libélula Dorada fue invitada a participar en la segunda edición del mercado de cine del H!Market del Hainan Island International Film Festival, en la Isla de Hainan, China que se desarrollará del 1 al 6 de diciembre.

Katherine Bautista al confirmar la información a DL, indicó que durante su participación en mayo pasado como parte de la delegación de la República Dominicana que estuvo en Mercado de Cine que se desarrolla en el marco del Festival de Cannes, estableció contacto con la organización con miras a la promoción de sus trabajos cinematográficos.

“Hemos sido invitados a representar nuestro país y estaremos presente para ofertar nuestro catálogo de proyectos y mediante nuestra marca más reconocida: Libélula Dorada Festival Internacional de Cortometrajes”, comentó Katherine Bautista.

Sin embargo, la representación del país en territorio chino aún no está segura debido a que la productora no ha completado el costo de su traslado. “Ellos nos están cubriendo el pabellón y hospedaje, pero tenemos que comprar el pasaje a China Popular. Nuestra intención es poder conseguir el apoyo de instituciones o directores para que nos entreguen el trailer de sus producciones, para su proyección allí. Llevo mi catálogo haremos gestiones con distribuidores de allá para venderle contenido”, explicó.

Bautista, quien ha participado en European Film Market de Berlín, Ventana Sur de Argentina, entre otros. La productora envió una comunicación a la Dirección General de Cine (DGCINE) con el propósito de lograr algún soporte, pero le comunicaron que no disponían recursos para eso. “Cuando un va a los mercados debe llevar artículos promocionales del país, sin embargo, ni en eso logré el apoyo de la DGCINE. Me he acercado a amigos que han estado entregándome sus colaboraciones para completar el pasaje aéreo. El mercado asiático es muy importante y China especialmente está interesada en el contenido que hacemos aquí, de lo contrario no habrían venido a firmar un acuerdo con la DGCINE”, reseñó.