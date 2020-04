$!Profesionales liberales de la televisión y el cine espera respuesta del Gobierno

La Federación Artística de Audiovisuales y Técnicos (FEDART), informó que el miércoles 01, del presente mes, envió una comunicación al presidente Danilo Medina, vía varias instituciones competentes, solicitándole su inclusión en las medidas de protección que, desde el Estado, han sido tomadas, para minimizar el impacto negativo del COVID-19 y que aún no han recibido respuesta.

“A la fecha en que se publica esta comunicación, no hemos recibido una llamada de las autoridades competentes para saber cómo estamos”, denunció Aleja Flores, presidenta de FEDART.

En una nota de prensa se informó que la estilista, directora de maquillaje y experta en imagen también expresó que “en momentos como éste, además de medir el impacto a gran escala, es necesario tomar en cuenta al personal técnico, artístico, así como a los proveedores de servicios en general, quienes son los que, con su trabajo, logran que la industria laboral dominicana se mantenga a flote y, también, podamos contar con información precisa, para así tomar las medidas necesarias, que incluyan a todos los afectados”.

Por lo tanto, la profesional entiende de vital importancia que el Gobierno determine “cuántos técnicos se han infectado, cuántos no tienen el sostén de sus seres queridos, cuántos no tienen seguro médico, de desempleo o de emergencia, cuántos necesitan medicamentos y cuántos no han pagado el alquiler de sus hogares, entre otras necesidades”.

En ese mismo tenor, Flores propone que el apoyo al sector audiovisual llegué “a través de la Dirección General de Cine (DGCINE), o del Ministerio de Cultura, por igual, que se nos realicen las pruebas del COVID-19 antes de la incersión laboral, para así garantizar a las casas productoras e inversionistas nacionales y extranjeros la sanitización de todo el personal que les brindará el servicio audiovisual, pues así está contemplado en la Ley 108-10".