“Qué León” es la historia que universalizó el cine dominicano, dicen productores de secuela

Sobre las críticas

“Nosotros queremos que cuando la gente vaya al cine se encuentren con una historia fácil de digerir...El género de la comedia, y no sólo en la República Dominicana, sino en el mundo entero no deja de ser el género por excelencia. La comedia es número uno. Incluso Avangers, la película más exitosa de la historia del cine es una comedia, lo que demuestra que es el género por excelencia, y si funciona por qué cambiarlo, seguiremos haciendo comedias de calidad y ojalá que nos sigan apoyando”, enfatizó Frank.

“La película está dirigida para todos los gustos, hay gustos de algunos críticos, incluso en la primera entrega la crítica en su 90 por ciento, lo que quiere decir que hasta la crítica aprobó el proyecto. Pero al final de cuentas no trabajamos para la crítica trabajamos para el público. Quisimos hacer una película que todo el mundo tuviera la oportunidad de verla y de disfrutarla, y no tener que ir al cine a pensar, sino a sentir un sentimiento”, reiteró Perozo.

Y continuó: “Cuando lees algo de que, el guion tal cosa o si las locaciones tal cosa, pero tú ves 443 mil personas abarrotando los cines dominicanos y más de 900 mil a nivel internacional, y que funcionó en países como Colombia, Bolivia, México y no tan sólo en Puerto Rico, quiere decir que vamos por buen camino. La perfección no existe”, detalló la productora.

Del tema también habló Zumaya Cordero, productora de la cinta. “Cuando un proyecto con un elenco tan popular como este, se generan muchas expectativas. Expectativas que no creamos los productores, ni que creo Frank como director. Cuando hay una alta expectativa es muy difícil complacer todos los gustos de los críticos del país, particularmente yo vi algunas en las que no estaba de acuerdo. Pero nunca emitimos ningún juicio de valor, somos muy respetuosos de la crítica local”, aseguró Zumaya.

Una historia que universalizó el cine dominicano

Hablan los actores

Clarissa Molina, Jaime Mayol, Irving Alberti y Reynaldo Pacheco, quienes se ponen en la piel de cuatro de los personajes principales de la película hablaron de sus personajes y lo que aportaron a cada uno de ellos.

Clarissa. “En mi caso en esta segunda parte Nicole es muy distinta a mí, yo soy muy tranquila, a mí no me gusta confrontar las cosas, con el nivel en que ella se encuentra respecto a José Miguel (Ozuna) y como ella lo hace yo no me atrevo a hacerlo”, aseguró la también presentadora de Univisión.