$!¿Qué tienen en común las cinco actrices principales nominadas al Oscar 2021?

Es muy probable reconocer a Viola Davis dentro de la cultura pop. Una escena de “How to Get Away with Murder” forma parte de los gifs y memes en las redes sociales. Pero fuera de ese hecho cómico y superficial es una de las mejores actrices de la industria.

Quizás el público la tiene ubicada en su faceta de cantante. Sí, es la hermosa voz de la versionada canción “I Rise up”, pero en la actuación Andra Day está dejando su sello.

“The United States vs Billie Holiday” es una película biográfica estadounidense de 2021 sobre la cantante Billie Holiday, basada en el libro ‘Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs’ de Johann Hari.

Refiere el medio que, dirigida por Lee Daniels, la película está protagonizada por Andra Day en el papel principal, junto con Trevante Rhodes, Natasha Lyonne y Garrett Hedlund.

Ya Andra Day ganó un Globo de Oro por su actuación en el biopic de Lee Daniel.