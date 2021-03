$!¿Quién es Philip Berk, el poderoso hombre al que Brendan Fraser acusó de abuso sexual?

En 2018 una denuncia sorprendió a los seguidores del mundo del cine a nivel mundial. En ella, se identificó como víctima al actor Brendan Fraser, conocido por la franquicia de La Momia.

En esa época Fraser aseguró en una entrevista en la revista GQ que el conocido periodista del mundillo y expresidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, Philip Berk, se propasó con él en un acto en 2003. Fraser lo relató como una experiencia traumática que afectó a su carrera. La asociación, que entrega los Globos de Oro, investigó la acusación.

Fraser se refiere a un episodio en una comida de nominados a los Globos de Oro en el Beverly Hills Hotel, cuando el entonces presidente de la organización que entrega los premios le agarró el trasero. La historia se conocía, pero hasta ese momeno ambos habían contado que le había pellizcado.

En la entrevista, Fraser dice: “Su mano izquierda se extiende, me agarra la nalga y uno de sus dedos me toca en el perineo. Y empieza a moverlo”. Dice que sintió pánico. Quitó la mano de Berk. “Me sentí enfermo. Me sentí como un niño pequeño. Sentía como si tuviera una pelota en la garganta. Pensé que iba a llorar”. Fraser tenía 35 años. Cuenta que salió de allí, se fue a casa y se lo contó a su esposa. “Me sentí como si alguien me hubiera tirado pintura invisible encima”.

“Me hizo sentirme enfermo. Me sentí como un niño pequeño. Como si tuviera una pelota en la garganta. Creía que iba a llorar”, explicó Fraser, quien reconoció que le dio miedo contar lo ocurrido en aquel momento por la reacción de la gente y para evitar que marcara su carrera. No obstante, los representantes de Fraser exigieron una disculpa escrita a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que Berk escribió.

Berk negó el hecho, el representante de Fraser pidió una disculpa a la poderosa HFPA, y el agresor le mandó una carta. “No era una admisión de que hubiese hecho algo malo, la carta solo era el habitual: ‘Si he hecho algo para enojar al señor Fraser, no lo hice a propósito y lo siento’”, relató el actor.

La pesadilla siguió porque ante la falta de una disculpa y la minimización de lo ocurrido, Fraser se empezó a deprimir. “Me culpaba y me sentía miserable, porque pensaba: ‘Esto no ha sido nada; este hombre me pasó la mano por detrás y aprovechó para tocarme‘”. Pero aunque se repetía que “no había sido nada”, la humillación por el momento vivido y sobre todo la falta de una disculpa lo hicieron recluirse.

Lo más importante para el abusado es que alguien le crea y lo acompañe a decir “sí, pasó”. Ese es el primer paso para sanar. Pero Fraser mirando una entrega de los Globo de Oro vio cómo muchos artistas iban de negro con el lema Time’s up y en medio de ellos, sonriente, apareció Berk. El actor le cuenta al periodista de GQ: “¿Puedo decir que todavía tengo miedo? Desde luego. ¿Siento la necesidad aún de decir algo al respecto? Desde luego. ¿He sentido esa necesidad muchas veces? Desde luego. ¿Me he privado a mí mismo de hacerlo? Por supuesto”. Y agrega, luego de una pausa: “Puede que esté reaccionando de manera exagerada ante todo. Pero solo sé que es mi verdad. Y es la que te he contado”.

Pero, quién es este hombre que puso en evidencia el acoso que también sufren los hombres en Hollywood.

Philip Berk (nacido el 20 de junio de 1954) es un periodista sudafricano y ex presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). Además de esto, ha trabajado en muchos eventos internacionales como Freelancer.

Nació en una familia sudafricana de clase media en la ciudad de Ciudad del Cabo el 13 de febrero de 1933. Su edad es cercana a los 86 años. El patrimonio neto de Berk es de alrededor de $ 8, 5 millones de dólares estadounidenses.

La esposa de Philip Woolf Berk es Ruth Greenberg. Se casó con su ella el 20 de junio de 1954. Tiene cuatro hijos: Alexander Berk, Ann Berk, Benjamin Berk y Melanie Berk.