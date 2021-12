$!Rafael Amaya reaparece con nueva imagen y responde si volverá El señor de los cielos

En una exclusiva de la revista People en español, el actor Rafael Amaya se vistió con su nueva línea de camisas Amaya Western Style y Rafael Amaya Luxury Collection y mostró su imagen renovada, recuperado de sus problemas de adicciones.

“He cambiado muchas cosas, vamos envejeciendo día a día y vas cambiando tu forma de pensar, de ver las cosas. Es el día a día, el solo por hoy”, dice Amaya, quien desapareció abruptamente de la televisión y las redes en el 2019 para luego reaparecer tras cumplir un programa de rehabilitación en la clínica Baja del sol, propiedad del exboxeador mexicano Julio César Chávez.

Por suerte, de esos demonios Amaya dice ya no querer saber más. “Antes no me podía divertir sin alcohol [y otros excesos], sin la fiesta”, admite de su situación antes de darle un giro total a su vida. “Hay gente incluso que he vuelto a ver, y sin beber alcohol ya no tenemos nada de qué hablar”.