$!“Rambo: Last Blood”, una batalla más

Uno de los personajes más representativos del cine de acción de la década de los 80 está de regreso en “Rambo: Last Blood”, filme dirigido por Adrian Grunberg y protagonizado por Sylvester Stallone, Paz Vega y Sergio Peris-Mencheta. En esta ocasión John Rambo (Sylvester Stallone) se ve obligado a dar por terminado su retiro en el rancho de su familia cuando su ahijada desaparece. Ahora Rambo debe confrontar su pasado y desenterrar sus despiadadas habilidades de combate para llevar a cabo una última misión.

La trama de este filme originalmente iba a ser utilizada en otra película de esta franquicia, “John Rambo” (2008), pero al final Sylvester Stallone y el resto del equipo de producción optaron por contar una historia diferente. De todas formas, esta secuela ocurre once años después, y Stallone ha comentado que esta será la última película dedicada al personaje, aunque consideraría regresar a él si esta producción es un éxito de taquilla (así que es muy probable que no regrese). Esta es la primera película de la saga en la que no sale ni se menciona al coronel Samuel Trautmam, personaje interpretado por el fallecido actor Richard Crenna.