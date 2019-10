$!Ray Hungría, primer director de cine criollo en ser galardonado en el Festival de Oaxaca en México

El cortometraje ha sido ganador de otros 12 premios internacionales, entre ellos: “Mejor drama” en el Best Shorts Competition y Best Drama, en el Top Short Film Festival, en Los Ángeles, California; Mejor Drama en el Festival de Cine Alternativo de Toronto, Canadá, entre otros.

El cineasta Ray Hungría se graduó de la New York film Academy, considerada como una de las mejores escuelas de cine en el mundo. Es Miembro de la academia de Arte y Ciencia en USA y es también Juez de los prestigiosos premios Emmy.

Actualmente, Hungría está trabajando en varios proyectos, bajo su productora Eslac New Media, uno de ellos, un largometraje de acción que será filmado en New York, teniendo como Co director a su socio, el director español Jaime García.