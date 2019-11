$!Raymond Pozo y Miguel Céspedes contarán su historia en el cine

Después de llenar el Palacio de los Deportes a base de humor, Raymond Pozo y Miguel Céspedes llevarán su historia de vida al cine en una película de Caribbean Cinemas que será estrenada en el 2020.

“En el 2020 nuestra vida, nuestras carreras, nuestra historia, nuestra verdad llegará a las salas de cine del país y de toda la región. Con mucho orgullo anunciamos ‘La vida de los reyes’, una película donde nos unimos a Caribbean Cinemas (@caribbeancinemasrd en la producción ejecutiva, gracias al apoyo incondicional de Cervecería Nacional Dominicana (@cervpresidente) y grandes empresas. Porque un reino no se construye en un día”, es el mensaje con el que promueven la buena nueva.

En un teaser colgado en sus cuentas de Instagram con imágenes de su espectáculo en el Palacio de los Deportes los “Reyes del humor” hablan sin salir en cámara de que “un reino no se construye en un día”. “Compadre, si la gente supiera como iniciamos”, a lo que Miguel responde, “y pensar que han pasado 25 años”.

Desde el pasado jueves, Raymond Pozo y Miguel Céspedes se encuentran de lleno en la promoción de la película “Los leones”, cuyo estreno oficial será el 28 de noviembre.

Los humoristas estuvieron en la premier en Downtown Center Punta Cana con la presencia de algunos medios, incluido Diario Libre.

Allí se refirieron emocionados a la película biográfica. “Será una historia motivacional, para que los jóvenes que vienen emprendiendo sepan que sí se puede”.

Sobre la experiencia de “Los leones”, Raymond destacó que estuvo al lado de un grupo de actores profesionales y disciplinados. “En esta cinta se nota cuánto hemos crecido; se nos abren muchísimas puertas y para nosotros es una gran bendición”.

Miguel reconoció que le gusta ver las películas en los estrenos para poder constatar la reacción del público. “A mí me gustó, pero no me crean a mí, vayan a verla. Estamos satisfechos con el trabajo que hicimos”, expresó Miguel previo a la función estreno en Punta Cana el pasado viernes 22.

Clarissa Molina, Geraldine Bazán, María Elisa Camargo, Jaime Mayol, Jorge Pabón “Molusco”, el boliviano Reynaldo Pacheco, Celinés Toribio y Darlyn Portes se presentaron en la premier en Punta Cana y luego acudieron al Festival Heat, que se celebró en el Hotel Hard Rock y promocionaron la película en la plataforma del Heat, el show musical que fue transmitido en vivo en 22 países.