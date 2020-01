$!Recordamos 8 momentos inolvidables de los Premios Óscar

La ceremonia de los Premios Óscar es uno de los acontecimientos más importantes de la industria cinematográfica, pero no importa cuánto tiempo se le dedique a la planificación de esta actividad, cuando se trata de un programa transmitido en vivo, cualquier cosa puede ocurrir, ya sea un gracioso accidente como una escandalosa denuncia. Por eso ahora veremos algunos de los momentos más inolvidables de los Óscar.

Hattie McDaniel asiste a un Óscar segregado

Hattie McDaniel es la primera mujer afroestadounidense en ganar un Premio Óscar en la categoría de Mejor actriz de reparto por su actuación en la película “Gone with the Wind” (1939), pero la ceremonia se celebró en el Hotel Ambassador en Las Vegas, establecimiento que tenía una estricta política de segregación. Debido a esto a McDaniel no se le permitió sentarse con el resto del elenco durante la actividad.