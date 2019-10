$!Regresa el Festival Internacional de Cine Fine Arts

El Festival Internacional de Cine Fine Arts (FICFA) está de regreso con más películas excepcionales, invitados especiales y otras actividades relacionadas al séptimo arte. Este año la cartelera del FICFA está compuesta por películas que han sido galardonadas y presentadas en los festivales más importantes del mundo y que conformarán las siguientes secciones: Oficial, Informativa, Ópera Prima, Documentales, Cortos Dominicanos y Esencia Mujer. Entre las producciones que se proyectará están: “Leto” (Rusia/2018), “La cordillera de los sueños” (Chile/2019), “Canción sin nombre” (Perú/2019), “Yuli” (España/2018), “The wild pear three” (Turquía/2018), “522 un gato, un chino y mi padre” (España/2019), “King of Thieves” (Inglaterra/2018), “Aire” (Argentina/2018) y “Tel Aviv on fire” (Luxemburgo/2018). Durante la clausura del FICFA se presentará “Who You Think I am/Celle que vous croyez” (2019), drama francés dirigido dirigida por Safy Nebbou y basado en el libro “Celle que vous croyez” de la escritora Cammille Laurens. Este filme relata las experiencias de una profesora divorciada de 50 años que se crea un perfil falso de Instagram como una chica de 24 años y de las experiencias que vive gracias a esta decepción. Para más información sobre la cartelera y las distintas actividades de esta edición del FICFA se puede acceder a la página: festivaldecinefinearts.com.