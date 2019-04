$!Resumen: primer episodio de la octava temporada de Game of Thrones

Después de 20 meses de espera, por fin, el pasado domingo se estrenó “Winterfell”, el primer episodio de la octava y última temporada de Game of Thrones (GOT), serie de televisión que abarca los géneros drama y fantasía medieval, y que está basada en la serie de novelas “Canción de hielo y fuego” del autor George R. R. Martin.

Desde que se estrenó su primer episodio en la cadena HBO en el 2011 GOT se ha convertido en una de las series más exitosas (y más pirateadas) de todo el mundo, tanto que su último episodio rompió un récord de audiencia con 17,4 millones de espectadores, pero ¿qué tal ha sido el regreso a los Siete Reinos? (Ojo: de ahora en adelante habrán SPOILERS)

Como la octava temporada de GOT solo consta de seis capítulos, en este episodio se nota que el equipo de producción detrás de la serie está tratando de condensar la mayor cantidad posible de elementos y eventos para agilizar el desarrollo de la trama, algo que también vimos en la temporada siete, ya que esa solo contó con siete episodios (las temporadas anteriores de GOT tenían 10 episodios). Por ejemplo, cuando los personajes se desplazan de un lugar a otro no tardan tanto como antes y hasta a importantes reuniones entre personajes no se le dedicaron el tiempo que merecen, un punto que se notó mucho en el episodio de “Winterfell” porque estaba tan repleto de reuniones que ese debió de ser el título del episodio.

De todas formas, como casi todo el elenco se encuentra en el Norte y ahí es donde ocurre casi toda la acción en lo adelante. Jon Snow (Kit Harington) ha regresada a Invernalia junto a su nueva reina Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), quien vino acompañada de sus ejércitos y sus dragones, pero los habitantes del Norte no está muy contentos con estos visitantes, ni con las acciones de Jon, especialmente su hermana Sansa Stark (Sophie Turner). También vemos como Jon se reúne con sus otros hermanos, Arya Stark (Maisie Williams) y Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright), a quienes no ve desde el primer episodio de la primera temporada y que son personas totalmente distintas a las que conocía, pero no tenemos tiempo de desarrollar cómo este encuentro impacta a los personajes porque también tenemos que ver las reuniones de Arya con Sandor ‘The Hound’ Clegane (Rory McCann), a quien dejó por muerto hace varias temporadas; Arya con Gendry (Joe Dempsie), a quien no ve desde la tercera temporada ; el reencuentro de Sansa con Tyrion Lannister (Peter Dinklage), su ex esposo y la Mano de la reina Daenerys, además del reencuentro de Samwell Tarly (John Bradley) con Jon y con Jorah Mormont (Iain Glen).