$!Resumen: segundo capítulo de la octava temporada de Juego de Tronos

El segundo capítulo de la octava temporada de Juego de Tronos “A Knight of the seven kingdoms” (Caballero de los Siete Reinos) se estrenó anoche y ha dejado a los fans de la serie comiéndose las uñas. Muchas cosas ocurrieron durante los 57 minutos de duración del capítulo. Este, sin duda, muestra el nerviosismo de cada uno de los personajes antes de la batalla.

Y, aunque no se derramó una gota de sangre, emociones intensas se vivieron gracias a reencuentros, conversaciones profundas y revelaciones. El capítulo inicia con el juicio de Jaime Lanister. Allí este tuvo que responder por sus acciones, encontrando dos rivales que se unen para acusarlo. Sansa y Daenerys no quieren perdonar a Jaime, y ni las palabras de Tyrion parecen ser de ayuda cuando Jaime revela que Cersei no piensa mandar su ejército, sino atacar a quien sea que quede vivo de la batalla contra los muertos. Pero, a pesar de la oposición de Daenerys y Sansa, Jaime finalmente es aceptado y se une a las fuerzas Targaryen-Stark, luego de que Brienne responda por su honor.