$!Resumen: Tercer capítulo de la temporada 8 de Juego de Tronos (Spoilers)

Justo cuando iba a iniciar la batalla Melizandre apareció. Lo que para algunos fue una buena señal, pues fue capaz de encender las espadas de los Dothrakis y enviarlos con nuevas armas y luz hacía una oscura batalla, pero la esperanza se desvaneció rápidamente cuando este ejercito encabezado por Jorah Mormont, y en el que se vio brevemente a Ghost correr hacia la batalla, fue reducido a nada solo en segundos. Esto no se pudo ver en detalle, lo que provocó gran ansiedad en todo el mundo (sobre todo para los fans). Cuando Jorah regresó mal herido en su retirada fue que se entendió que se enfrentaron a un muro de muertos difícil de penetrar y que prácticamente eliminó a los Dosthrakis. Esto sin duda marcó el ritmo de una batalla que parecía perdida antes de empezar.

Si eres fanático de Juego de Tronos y no has visto el tercer capítulo puedes dejar de leer en este momento. Repetimos, puedes dejar de leer. Aclarando que vamos a contar en detalle el capítulo, empezamos: En “The long Night” vemos la batalla de Winterfell en la les tocó pelear con el ejército de los muertos y contra el mismísimo Rey de la Noche.

Muchas teorías quedaron destruidas. Muchos murieron, aunque no los esperados. Si hay que definir este capítulo en dos palabras sería: épico e impredecible. Una hora, 21 minutos y 16 segundos (81 minutos) duró esta batalla que dejó muchas preguntas sin contestar e invernalia casi destruida.

La segunda muerte es la de Dolorous Edd, el comandante de la guardia de la noche murió de forma heroica salvando la vida de Sam. La batalla a oscuras dejó todo a la imaginación, pero algo estaba claro, había que emprender la retirada. Los sobrevivientes se retiraron a los muros de Invernalia. Lo que quedaba era encender las trincheras, pero esto era responsabilidad de los dragones y por la neblina que acompañó al ejército de los muertos no se veía nada. Gusano gris, quien había visto el poder de Melizandre con el fuego, organiza un equipo de inmaculados que la escolta hacia las trincheras para tratar de encenderlas. Luego de varios intentos y con la muerte sobre ella Melizandre logra encender las trincheras, lo que evita brevemente que los muertos sigan avanzando hacia el castillo.

En el castillo, una intrépida Arya logra escabullirse entre los pasillos, evitando a los muertos, para una de las escenas más tensas del capítulo. Cuando logra huir, se encuentra con un batallón de muertos y tiene que correr despavorida. Es ahí que es rescatada por Beric Dondarrion y Clegane. Allí se encuentra con Melizandre y está logra calmarla. Melizandre vio la oscuridad dentro de Arya hace unas temporadas, y también supo que gracias a eso iban a cerrar ojos marrones, verdes... Y azules. “¿Qué le decimos al Rey de la Muerte?”, pregunta Melizandre con deliciosa retórica. “Que hoy no”, responde Arya. Saliendo así corriendo con un rumbo desconocido ante la mirada sorprendida de Clegane.

Mientras que en el muro del castillo los muertos superan al ejercito de los Stark. Aquí vemos el acto más heroico del capítulo. Lyanna Mormont, The Lady of Bear Island, decidió quedarse con sus hombres en la batalla. Rechazó esconderse en las criptas, y por eso cuando los muertos entran al castillo recibe la primera envestida. Cuando logra ponerse en pie, ve un gigante que amenaza todo a su paso y decide enfrentarse a él. La joven guerrera se sacrifica por los suyos, no sin antes dar la batalla. El gigante cometió el error de levantarla, permitiéndole que esta le clave una lanza de vidriodragon en un ojo, derribándolo y muriendo ella después.

Jon sigue en el campo de batalla y logra visualizar al Rey de la noche, quien se dirige hacia Bran. Por lo que decide enfrentarlo, cuando este se da cuenta, decide revivir a los muertos, levantando con esto a todos los muertos del ejército de invernalia, incluyendo los de las criptas. Los muertos en las criptas son levantados y empiezan a atacar a los civiles que estaban escondidos allí. Ahí vemos una tierna escena entre Tyrion y Sansa, quienes se despiden ante su posible muerte.

Daenerys es derribada de su dragón y Jorah es mortalmente herido mientras la defiende.

El Rey de la Noche llega al Bosque de los Dioses y mata a Theon, no sin antes Bran perdonarle todos sus errores y agradecerle por su sacrificio. Cuando estaba a punto de matar a Bran, Arya sale de la nada y salta sobre el Rey de la noche (a lo mejor estaba escondida sobre el árbol). Este la agarra por el cuello, dejándole una mano libre. Y con un truco muy de Arya, esta deja caer la daga de acero valyrio y lo toma con la mano libre y se la clava en el abdomen, causando que el Rey de la noche se convierta en hielo y explote en pedazos y que ejército de los muertos colapse. Melisandre con su propósito cumplido, camina por la nieve y muere debido a su vejez tras quitarse el collar que la mantenía con vida.

Ahora empieza la batalla final por el trono.