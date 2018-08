Robert Redford le dice adiós a la actuación

EE.UU. El mítico intérprete estadounidense ha anunciado que se jubila tras el estreno de su última película, ‘The Old man and the gun’. El actor, director, productor y activista estadounidense Robert Redford ha anunciado que se retira del mundo del cine en una reciente entrevista a Entertaintment Weekly. A punto de cumplir 82 años el próximo 18 de agosto, el intérprete considera que ya ha llegado el momento de decir adiós a la industria del entretenimiento, un sector en el que ha trabajado durante seis décadas. Con el estreno de su última película, The Old man and the gun, en la que encarna a un célebre ladrón de bancos, aprovecha para despedirse de su carrera como intérprete, aunque deja abierta la posibilidad de continuar como realizador, una faceta que ha ejercido en nueve ocasiones.

“Nunca digas nunca, pero he llegado a la conclusión de que esta será mi última vez en lo que a la actuación se refiere”, afirma Robert Redford. “Me encaminaré hacia la jubilación después de esto, porque lo he estado haciendo desde que tenía 21 años. He pensado que ya es suficiente. ¿Y por qué no marcharme con una película muy optimista y positiva?” declaró.