$!“Rocketman”, la vida y música de Elton John

Esta semana tenemos el estreno de otro drama biográfico sobre un músico británico, pero que en este caso los protagonistas son Taron Egerton, Jamie Bell y Richard Madden y la dirección está completamente a cargo de Dexter Fletcher.

Aquí Fletcher nos trae una fantasía musical sobre la excéntrica historia de los momentos más importantes de la carrera de Elton John (Egerton), así que veremos un recorrido desde sus años estudiante prodigio en la Royal Academy of Music, el origen de su asociación con el compositor Bernie Taupin, hasta su ascenso como una superestrella mundial. Antes de participar en este filme el actor Taron Egerton ya había acumulado mucha experiencia con Elton John y su música, no solo formó parte del elenco del filme “Kingsman: The Golden Circle” (2017), Egerton también interpretó la canción “I’m Still Standing” como la voz del gorila Johnny en la película animada “Sing” (2016), canción que vuelve a cantar en “Rocketman”. Asimismo, hay que resaltar que este actor interpreta todas sus canciones en el filme y que fue alentado por Elton John a que no lo copiara totalmente, sino que le de su propio giro a su personaje. Por cierto, Dexter Fletcher, el director de este filme, fue el encargado de completar la filmación de “Bohemian Rhapsody” (2018) después de que Bryan Singer fue despedido de esa producción, así que será interesante ver cuántas similitudes habrá entre ambas películas.