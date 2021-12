$!Roddy Pérez Group con seis películas para el 2022

Luego de participar con éxito en el Marché du film del Festival de Cannes 2020 y el Festival de New York 2021, donde obtuvo el Premio Especial de la Prensa, Roddy Pérez Group define el 2022 como su mejor año cinematográfico.

Su alianza junto a los coproductores ejecutivos Rajat Sharma (India) y Bradley Bixler (Estados Unidos) apuestan a una visceral historia que llevará por nombre Hotel Paraíso, que obtuvo el fondo de desarrollo de HBO.

Con seis importantes películas en carpeta, Roddy Pérez posee cuatro películas para ser distribuidas en salas y streaming internacional, así como otros dos filmes para exhibición exclusiva en Youtube, a través de la plataforma Elefant Universe, según indica una nota de prensa.

Entre los filmes que van a salas y streaming se encuentran en desarrollo final, Súper Motoconcho (Comedia de enredos), "Me quiere no me quiere" (Comedia Romántica), Luis Terror Días (Biopic) y Hotel Paraíso (Drama), para la distribución directa en Youtube Zombis en San Juan y el Documental Ozama.

Roddy Pérez es el primer dominicano en asistir al Berlinale Talents del Festival de Berlín.

Recientemente fue el responsable de producir los Premios Óscar 2020, en su emisión televisiva para República Dominicana con la participación de Miralba Ruiz, Glency Féliz, Miguel Cunillera, Radhamés Espíritu y Keyther Estévez.

Pérez recibió el premio del Lab del Festival de Morelia y Premio Epifanio Lantigua, es también ganador del Fondo Ibermedia y nominado a los Premios Soberano y La Silla.

“Mi fuerte es hacer que las cosas sucedan y que sucedan con el más alto estándar de calidad, apostando a los valores y a la marca país”, cuenta Pérez, quien ha emprendido importantes acciones junto a su equipo para prestigiosas marcas a nivel global.

El 2022 representa el lanzamiento de la plataforma de entretenimiento Elefant Universe, que apuesta al cine y la música, la misma ya lanzó su tercer álbum que lleva por nombre Station: Me, junto a la cantante estadounidense Taisha con un total de 11 canciones en su mayoría en inglés.

Station: Me, bajo el sello Vlikdi Music y Elefant Universe, se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, y estrenó dos videos musicales el pasado lunes para dos de sus sencillos promocionales “Cheka” y “Ea”.

Estos fueron filmados en locaciones de Las Terrenas y El Limón, Samaná, bajo la producción de Audiovisual Dominicana y la dirección de la cineasta Kasaja, Nurgul Shayakhmetova.

“Lo que está sucediendo al recibir tantas bendiciones paralelas, contar con importantes proyectos del entretenimiento, todos funcionando de manera óptima y exponencial simultáneamente, es el resultado de nuestra planificación en la concepción de Roddy Pérez Group y definir hacia donde deseabamos dirigir nuestras marcas, hacia una audiencia global sin alejarnos de nuestras raíces”, apunta Pérez, Ejecutivo de Roddy Pérez Group.

Dentro de Roddy Pérez Group también se encuentran las prestigiosas marcas Dominicana Verde, Top Green Brands, Vlikdi, Premios Videoclip Awards, Audiovisual Dominicana y Elefant Universe.

Esta última representa su apuesta más reciente al entretenimiento internacional, empieza en rendir importantes frutos en la industria cinematográfica y musical.