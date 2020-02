$!Sale a la luz un audio sobre supuestos abusos de Amber Heard hacia Johnny Depp

El polémico divorcio entre Johnny Depp y Amber Heard sigue dando de qué hablar. Otras informaciones salen a la luz y no precisamente a favor de Amber. Todo comenzó en 2016 cuando la actriz denunció al actor asegurando ser víctima de violencia doméstica, enfrentándose ambos en los tribunales defendiendo su honor respectivamente. Pero ahora ha salido a la luz un audio de ambos que sirve para arrojar luz a la polémica.

El Daily Mail ha publicado un audio de ambos durante una sesión de terapia de pareja de manera informal. En este se escucha como Amber hace referencia a un enfrentamiento entre ambos, confirmándose su agresividad contra Johnny. “Lamento no haberte dado una buena bofetada en la cara, pero te golpeé, no te di un puñetazo”, declara la actriz sobre el enfrentamiento que tuvieron la noche anterior, burlándose de que el actor huyera de la discusión: “Te comportas como un bebé, madura de una puta vez, Johnny”, dijo Amber, según recoge Europa Press.

Ante los ataques de Amber, Depp respondía: “No voy a tener una disputa física contigo... Tú me pegaste anoche. No soy yo quien tira ollas o lo que sea para darme”, a lo que ella continuaba: “Eso es diferente, eso es diferente. Una cosa no quita la otra. Eso es irrelevante, un completo sinsentido. El hecho de que haya lanzado ollas y sartenes no significa que no puedas venir y llamar a mi puerta”.

Durante la conversación, varias veces se repite el hecho violento que tiraría por tierra la defensa de la actriz. “Me devolviste el golpe, así que no actúes como si no hubieses participado”, sentencia Amber, a lo que el que era su marido responde: “Te empujé”.

Este revelador audio ambia el rumbo de este enfrentamiento y que muy pronto tendrá su repercusión en los tribunales, reseña la agencia Europa Press.