Santo Domingo, documental que cuenta la historia de la fundación de la ciudad

“Nuestra meta era que todo lo que se mostrara en pantalla estuviera todo perfectamente documentado y que todo fuese verídico. Si había alguna cosa en la historia que tuviera distintas versiones o distintas opiniones sobre el mismo tema, lo descartamos porque uno de los objetivos era que el documental sea muy didáctico y no estar generando controversia, ni ponernos a confundir al espectador. Decidimos que esos puntos que no están claros en la historia dejarlos a un lado y concentrarnos en lo que coincidían prácticamente todos los historiadores”, nos comenta Pintor.

Para Huchi Lora, guionista del documental “Santo Domingo resume la historia de la ciudad más antigua del nuevo mundo como centro inicial del gobierno español de las Indias”. Aunque es una historia muchas veces contada, en esta ocasión centran su atención en la ciudad. “La trama hace énfasis en todas las primacías de la ciudad, destacando la más importante de ellas: la única que no está edificada en piedras, sino en principios cristianos imperecederos que la hacen cuna de la defensa de los derechos humanos en la historia universal.

Realización

Lograr que sea creíble un documental que recrea hechos verídicos no es tarea fácil, y es más complicado cuando se ambienta en una época de la que no se tienen fotografías o material audiovisual como es el caso. Para Pinky este fue un trabajo emocionante, pues tuvo la oportunidad de trabajar en la investigación conceptual y visual del documental, una oportunidad que según él no tienen todos los directores en su carrera.

“El documental como género busca contar la historia de un suceso puntual de forma audiovisual. En el sub género de docudrama lo que hacemos es recrear las situaciones del momento en cuestión que estamos tratando con recreaciones de la época. A la hora de elaborar un guion audiovisual para este docudrama quisimos ser seleccionar los momentos históricos más importantes para tratar de recrearlos con actores, con vestuarios, con situaciones de la época, lo que requirió una investigación adicional, a parte de la histórica. Tuvimos que documentarnos muy bien de todo lo que poníamos en pantalla. Pretendemos que el espectador se metiera en la época y pudiese vivir ese momento lo más cercano posible a cómo pudieron haber sucedido realmente los hechos. Mostramos como podía estar la ciudad, como se vestían y creo que si no era así, por lo menos caímos un poquito cerca”, dijo.

Aporte

“El banco BHD León, pensamos precisamente en eso. Buscar de qué manera podíamos llevar esta historia a los jóvenes y niños dominicanos. Que pudiera ser un material no solamente artístico y cinematográfico, sino que fuera un documento que sirviera a los jóvenes y niños para aprender de la historia. La historia de nuestra ciudad es una de las más ricas que hay en América. Por aquí empezó todo. Es lo que queremos que aprendan y que conozcan cómo ocurrieron los hechos. El documental es narrado por la propia ciudad, quien es la narradora que cuenta la historia en primera persona. Con elementos de fantasía avalados por los historiadores lo que lo hace entretenido y atractivo. En el lenguaje audiovisual que los jóvenes le resulta atractivo.

En el documental se puede ver todos los conquistadores de las Américas representados que pasaron por nuestra ciudad”, destacó Josefina Navarro, vicepresidente de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD León.