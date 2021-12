$!Sarah Jorge León: “El comportamiento humano me parece un tema extraordinario de exploración”

La película dominicana “Candela” continúa acumulando galardones internacionales y el más reciente fue gracias a Sarah Jorge León, a quien por su interpretación en el papel protagónico de Sera Peñablanca le fue otorgado el galardón de “Mejor actriz” en la más reciente edición del Festival de Cine Dominicano de Nueva York.

—¿Qué fue lo que te atrajo al papel de Sera Peñablanca cuando leíste el guion de “Candela”?

La primera lectura que hice del guion me provocó un interés inmediato en el universo de “Candela”. Me pareció lleno de simbología y en Sera, las sombras de la condición humana y el laberinto del alma, estaban a flor de piel. La dualidad en la que ella vivía, la apariencia de perfección en la que trataba de ahogar sus corrientes más oscuras o sus deseos de liberación, me parecieron un reto interpretativo y personal, un reto que me cautivó asumir.

—¿Cómo te preparaste para interpretar a Sera?

Descubrir el cosmos de Sera, precisamente porque su voz estaba anulada fue, de inicio, una exploración corporal: cuáles centros energéticos de su cuerpo estaban abiertos y cuáles estaban cerrados. Me preguntaba qué guardaba Sera en esos lugares de prisión y al percibirla fragmentada quise explorar sus diferentes partes. En fin, traducir los silencios de Sera a acciones interpretativas, justificadas en su historia personal y buscarla en los espacios del guion que no están escritos, sino manifestados en el subtexto, también fue un ejercicio de hacerme y hacerle a Andrés (nuestro director), muchas preguntas. Confiando que las respuestas se desvelarían en su debido momento. Más aun, aceptando que a veces, las preguntas, eran las respuestas.

—¿Normalmente qué tipo de personaje es el que más te gusta interpretar?

No tengo un tipo de personaje preferido para interpretar. Más bien diría que me apasionan las buenas historias. El comportamiento humano me parece un tema extraordinario de exploración y me interesa cualquier personaje que me haga expandir mi percepción de mi propia humanidad o que me rete a mirar desde otros puntos de vista.

—¿Cuáles crees que son los mayores desafíos que puede enfrentar actualmente una actriz dominicana?

Me parece que estos retos son universales para las actrices que se quieren abrir camino en estos momentos: luchar por no ser encasillada (typed cast); tener oportunidad de audicionar para personajes femeninos de profundidad; en el plano comercial, desmantelar estereotipos sobre apariencia, edad, belleza y otros, en el caso de las latinas, saber que somos de todos los colores y formas y que no hay un solo color que nos haga más o menos latinas; encontrar historias auténticas (no predecibles) que nos empujen a salir de nuestra zona de confort y que nos provoquen mirar con otros ojos.

—¿Qué nos puedes adelantar de tu próximo proyecto, “Camaleón”?

“Camaleón” es un proyecto que hemos estado desarrollando a partir de una idea original de mi hermana Nina junto al director norteamericano Kevin Kittle. La historia es protagonizada por Gabriela (interpretada por Nina), una joven que trata de abrirse paso en el competitivo universo de Broadway, en Nueva York, mientras combate con sus temores y sombras internas. Además de producir, estaré interpretando a Elena, una mujer controversial, misteriosa y de intenciones cuestionables, que asume el rol de mentora en la vida de Gabriela. La película será una co-producción Estados Unidos-República Dominicana y actualmente estamos buscando inversionistas y casting en nuestro país para rodar a finales del verano del 2022.

—Actualmente trabajas en un libro de poemas titulado “Blue: Entre la Luna y el Mar”. ¿Cómo surgió tu interés en la poesía y qué nos puedes decir del libro?

Cuando estaba en secundaria, mi madre fue mi maestra de literatura y su manera de instruir era tan cautivante que me enamoré de la poesía. La poesía es mucho más que palabras y silencios. Es libre, atrevida, poderosa, invasiva, se entrega desnuda y, a la vez, te desnuda.

“Blue: Entre la Luna y el Mar” es una recopilación de poemas que escribí en un momento difícil, retador y de mucho aprendizaje en mi vida. Luego, socializando la idea con Ani Mederos, artista y amiga, tuve el privilegio de que ella le hiciera las ilustraciones (grabados). En febrero de 2022, estaremos listas para compartirlo.