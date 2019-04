Sentimientos agridulces se viven en el rodaje de la película “Freddy”

Lágrimas, risas, momentos de nostalgias y muchas otras emociones caracterizan un día de rodaje de “Freddy: La película”. Con la dirección de Giancarlo Beras-Goico y la producción de Alfonso Rodríguez, los dominicanos disfrutarán de una retrospectiva de la vida del importante comunicador, el más influyente de la TV dominicana desde los años 70.

Los actores Augusto Félix, quien personifica a Beras-Goico de adulto; Luis José Germán durante su juventud, y Nicolás Garrido en la niñez, tienen a su cargo la responsabilidad de encarnar al presentador de televisión, productor, humorista y filántropo dominicano, reconocido en los medios de comunicación de la República Dominicana por sus grandes contribuciones al humor dominicano por casi 50 años.

Durante una visita al set de la película, ubicado en Color Visión, donde se graban escenas de su programa insignia “El Gordo de La Semana”, Alfonso Rodríguez destacó su satisfacción de que estén glorificando un personaje que no dio su brazo a torcer ante los venenos de la política, “le hicieron propuestas de todo tipo, de senaduría, vicepresidencia... una figura que pudo haber sido presidente de este país, sin embargo, tenía los pies muy bien puestos en la tierra, sabía cuál era su rol, no dejó que lo tentaran ni lo convencieran”.

Mientras que Giancarlo contó que el filme, que tiene previsto estrenarse en el 2020, no solo tendrá la historia que el mismo Freddy hizo pública, sino que tiene escenas inéditas en el plano personal y laboral. “Abarca tres etapas: desde los 10 años de Freddy. Vamos a ver al Freddy emprendedor, revolucionario, patriótico, el luchador por las injusticias sociales y el Freddy filantrópico”.

Sobre el guion, elaborado por José Vásquez Green, dijo que duró siete años escribiéndose y sufrió muchas modificaciones, “pues se tuvo que entrevistar muchas personalidades como a Cuquín, Augusto Guerrero, Nandy Rivas, Boruga... una serie de personas que estuvieron muy cerca de mi padre, que me retroalimentaron sobre la época en que estuvo en Brasil. Otras historias fueron contadas por el mismo Freddy, como si él supiera que debía dejarme esos datos para poder hacer esta película”.

En cuanto a la carga dramática explicó que Luis José Germán es quien tiene que personificar la juventud de su padre, “ver eso ha sido una gran emoción, al no vivir esa época y solo imaginármela es algo extraordinario. Igual con la que hace Augusto Félix que es el Freddy que yo recuerdo, del cual tengo mi última imagen, me provoca un tipo de emoción distinta. Es una mezcla de tantas cosas, no sé cómo he podido, pero lo hemos logrado”.

Su respuesta a la pregunta de que si en algún momento consideraron a Freddyn Beras para esta biopic, fue no. “No consideramos a Freddyn por muchas razones, desde el principio lo había concebido con Augusto y Luis José, son actores experimentados que pueden llevar la carga dramática, todo lo que se ha logrado”.

La visita concluyó con las declaraciones de Luis José Germán, quien dijo que tiene en sus hombros una gran responsabilidad. “Estoy interpretando al artista más completo del país, es decir, que estoy en unos zapatos bastante grandes. Me tocó la parte más dramática, la que no conocemos, de la que no tenemos referencia: Revolución, Era de Trujillo y la creación del Gordo de la Semana”.