“Serenity”, cuando la realidad no es lo que parece

Esta semana también se estrena “Serenity”, la más reciente película protagonizada por Matthew McConaughey, Anne Hathaway y Diane Lane. En este filme conocemos a Baker Dill (McConaughey), un misterioso capitán de un barco pesquero que vive en una pequeña isla del Caribe que trata de olvidar su pasado, pero su vida cambia cuando se vuelve a encontrar con su ex pareja Karen Zariakas (Hathaway) y ahora ambos están atrapados en una realidad donde nada es lo que parece. Este thriller es la segunda vez que Matthew McConaughey y Anne Hathaway colaboran en la misma producción después de haber protagonizado “Interstellar” (2014), película de ciencia ficción dirigida por Christopher Nolan. En esta película también vemos la segunda colaboración entre McConaughey y Djimon Hounsou, quienes anteriormente formaron parte del elenco de la película de Steven Spielberg “Amistad” (1997).

“Serenity” es dirigida por el director y guionista británico Steven Knight que también ha dirigido las películas “Locke” y “Hummingbird”, ambas estrenadas en el 2013. Entre sus trabajos más reconocidos como guionista están “Eastern Promises” (2007), “The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader” (2010), “Shutter Island” (2010), “Allied” (2016) y las serie de televisión “Peaky Blinders”. En el caso de “Serenity” Knight es tanto director como guionista y esta película contiene referencias a varias obras literarias relacionadas al mar.