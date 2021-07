$!Sergio Carlo actuará en la cinta “El Escuadrón Suicida 2”

Como un sueño convertido en realidad ha calificado el actor y comunicador Sergio Carlo su incorporación a la segunda parte del filme “El Escuadrón Suicida”.

Fue a través de su cuenta de sus redes sociales, donde el anfitrión y creador de “El Antinoti” dio a conocer de que tiene una pequeña participación en la cinta a estrenarse este 6 de agosto en las salas de cines.

“Desde que yo tengo uso de razón y cuando veía películas como #BackToTheFuture #BreakFastClub y todas esas grandes producciones de Hollywood de los 80... siempre soñé con estar en una de ella... nunca dejé ese sueño a un lado de “ser actor”, aunque por tiempo y necesidad, aflojaba la intensidad...”, reseña en su publicación.

Su esposa Gabriela Arriaza, un día lo escuchó decir que tenía eso pendiente en mi ‘lista’ por lo que le dijo “mi amor, pero vamos a USA unos años a probar” y arrancamos para Atlanta en el 2016, por lo que de inmediato comenzó a buscar agencias que lo representará.

“Un día mi sobrina @lola_cmf y su novio @thetonyleon me recomendaron aplicar a @peoplestoreagency y me aceptaron para manejarme en USA. Llegó una audición para una película llamada El Dorado... después de dos call backs, me dijeron que era para #SuicideSquad2”.

Explicó que en noviembre del 2019 comenzaron a filmar la producción que cuenta con la participación de grandes actores dde la talla de Margot Robbie, John Cena, Pete Davidson, Idris Elba, Sylvester Stallon, Viola Davis, entre otros.

“Que duro estar entre @margotrobbie @idriselba @johncena y otros grandes de la pantalla. Además, aperísimo’ escuchar a @jamesgunn dirigirme durante la filmación. (Un chin)”.

Sergio, tiene 5 líneas en el guión, “si sale solo una oreja mia, bueno, estoy en los créditos...”.

Al final, se preguntó qué hubiese llevado de Zoé Saldaña y Michelle Rodríguez, en el 2006, cuando le dijeron que: “si yo quería estar en una película de Hollywood, me debía mudar a Los Ángeles.