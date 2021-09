$!Shang-Chi es el nuevo superheroe de Marvel

Entre los estrenos de la semana está el regreso del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) y su nueva estrella está lista para apoderarse de las salas de cine. Se trata de “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, filme dirigido por Destin Daniel Cretton y protagonizado por Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu-Wai, Michelle Yeoh, Fala Chen y Florian Munteanu. Esta es la vigésimo quinta película del MCU y en ella conoceremos a Shang-Chi (Simu Liu), un joven maestro de un estilo de combate que mezcla kung-fu, nunchacos y armas de fuego. Después de los eventos de “Avengers: Endgame” Shang-Chi ahora se ve obligado a confrontar un pasado que ha tratado de olvidar y enfrentarse a la organización clandestina de los Diez Anillos. Shang-Chi es la primera película de superhéroes de Marvel Studios que es protagonizada por un personaje asiático y es el primer papel protagónica de Simu Lui. Aun así, en la década de los 2000 el cineasta Ang Lee estuvo a punto de producir una película sobre Shang-Chi.