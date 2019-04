“Shazam!” debuta con buenas críticas en cines de EEUU

Con ya siete películas, el Universo Extendido de DC finalmente está volando con algo de viento a su favor. “Shazam!”, una película con presupuesto relativamente modesto que ha recibido buenas críticas, debutó con 53,5 millones de dólares el fin de semana en las taquillas de Estados Unidos y Canadá, según cálculos del estudio difundidos el domingo.

La película ha recaudado un total de 56,8 millones de dólares. Producido por unos 100 millones, “Shazam!” sigue los éxitos recientes de DC como “Aquaman” y “Wonder Woman”.

Jeff Goldstein, jefe de distribución en Warner Bros., dijo que en un principio el estudio pronosticó que recaudaría 40 millones de dólares en su estreno.

En tanto, la nueva versión de “Pet Sematary” de Paramount Pictures se estrenó en segundo lugar con 25 millones. Es un comienzo decente para la adaptación de Stephen King, aunque lejos del alcance que evocó la última adaptación a la gran pantalla de King. “It” debutó con 123,4 millones de dólares en 2017.

La película principal de la semana pasada, “Dumbo”, se deslizó al tercer lugar con 18,2 millones de dólares.

A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Donde estuvieron disponibles, también se incluyen las cifras internacionales en esos mismos días.

1. “Shazam!”, 53,4 millones de dólares (102 millones a nivel internacional).

2. “Pet Sematary”, 25 millones (17,3 millones internacional).

3. “Dumbo”, 18,2 millones (39,6 millones internacional).

4. “Us”, 13,8 millones (10,3 millones internacional).

5. “Captain Marvel”, 12,7 millones (14,1 millones internacional).

6. “The Best of Enemies”, 4,5 millones.

7. “Five Feet Apart”, 3,7 millones (4,1 millones internacional).

8. “Unplanned”, 3,2 millones.

9. “Wonder Park”, 2 millones (3,3 millones internacional).

10. “How to Train Your Dragon: The Hidden World”, 2 millones.