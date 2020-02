$!“Sonic, la película”, al cine a toda velocidad

Sega, la famosa compañía de videojuegos, estrenó al personaje de Sonic en 1991 con el juego titulado “Sonic the Hedgehog” para reemplazar a su antigua mascota Alex Kidd y para competir con los videojuegos de Mario de Nintendo.

Desde entonces la franquicia de Sonic fue creciendo para incluir más jugos y personajes como Amy Rose, Cream and Cheese, Knuckles y Tails, pero aún no se ha confirmado si ellos también aparecen en esta película.

En la versión original de este filme la voz de Sonic es interpretada por por Ben Schwartz, el actor que también es la voz de personajes como Skidmark en “Turbo” (2013), Steve the Troll en “Wallykazam!” (2014), Dewey Duck en “DuckTales” (2017) y Leonardo en “Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles” (2018).

Esta es la primera vez que Jim Carrey participa en una película basada en un videojuego y el actor ha comentado que decidió formar parte de esta producción porque su hija era una fanática de Sonic cundo era más pequeña. Carrey también ha expresado que en sus escenas no verbales se le dio mucha libertad creativa para improvisar. Será interesante ir al cine y ver qué sorpresa nos traerán Carrey y el veloz erizo azul.