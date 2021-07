$!“Space Jam: A New Legacy”, los Looney Tunes regresan a la cancha en la gran pantalla

Bugs Bunny, el Pato Lucas, el gato Silvestre, el Gallo Claudio y los demás Looney Tunes regresan a las salas de cine con una nueva aventura en compañía de un gran campeón de las canchas del baloncesto, LeBron James. Este encuentro de estrellas es nada más y nada menos que “Space Jam: A New Legacy”, una secuela de “Space Jam”, filme de 1996 que fue protagonizado por otro icono de la NBA, el inigualable Michael Jordan.

Esta película se estrena durante el mes de julio del 2021, celebrando así el 25 aniversario del Space Jam original (1996). Además, este es el primer largometraje teatral de Looney Tunes desde “Looney Tunes: Back in Action” (2003) estrenado 18 años antes. A pesar de que la primera Space Jam se estrenó hace más dos décadas, por mucho tiempo esta secuela solo fue un proyecto nebuloso que pasó por las manos de distintos productores y cineastas y esto también implicó un cambio constante en cuanto a títulos, protagonistas, conceptos y tramas. Entre los cineastas que en algún momento estaban involucrados con esta producción está Justin Lin, pero el director decidió abandonar este proyecto para dirigir “Fast & Furious 9” (2021) y “Fast & Furious 10”. Al final este filme fue dirigido por Malcolm D. Lee, cineasta que también ha dirigido otras comedias como “Undercover Brother” (2002), “Girls Trip” (2017) y “Night School” (2018), aunque esta es su primera película familiar.

Además de LeBron James, Don Cheadle y Cedric Joe, el elenco de “Space Jam: A New Legacy” también incluye actores humanos como Khris Davis, Sonequa Martin-Green y Wood Harris, además de cameos de otras celebridades y jugadores de basquetbol. Aún así, los talentos que dan voz a los Looney Tunes van a variar dependiendo de qué versión de este filme el público vea en las salas de cine (traducido al español o su versión en inglés), pero Bob Bergen es el único actor de doblaje que regresa de la película original de “Space Jam” (1996) para interpretar el mismo papel, Piolín. Así mismo, en esta producción Zendaya es quien da voz a Lola Bunny en esta película, lo cual es irónico, ya que la joven actriz nació en 1996, el año en que Lola Bunny debutó en la primera Space Jam.

Esta secuela también cuenta con una combinación de acción real con dibujos animados, pero lo mezcla con una variedad más amplia de efectos visuales que incluye el estilo de la de animación 2D de antaño, la animación por computadora y diseños influenciados por los videojuegos. Gracias a esto en la película cobran vida distintos mundos como el planeta de los Looney Tunes y el ciberespacio. Estos detalles también se notan en los cameos de personajes y elementos pertenecientes a otras franquicias que también forman parte del estudio de Warner Bros. (aunque no diremos cuáles para no arruinar las sorpresas de este filme). En general, el resultado final está muy bien logrado, pero no es del todo perfecto.

En cuanto al guion de este filme, se nota que se hizo un esfuerzo para hacer esta trama un poco más compleja que la película anterior con la inclusión de más elementos como el drama familiar, pero lo hace de una forma muy superficial. Aún así, sigue siendo una historia simple y fácil de seguir, es decir que es apta para toda la familia. En cuanto a las actuaciones James da lo mejor de sí, pero la realidad es que sus talentos yacen en la cancha de basquetbol. Por otro lado, tanto Cheadle como Joe hacen un trabajo pasable y cada uno tiene momentos graciosos, pero no es nada del otro mundo. Obviamente, las escenas más cómicas pertenecen a Bugs Bunny y al resto de sus amigos, pero en realidad los momentos en los que ellos pueden dar rienda suelta a su excéntrico estilo de humor son menos de lo que uno espera. A fin de cuentas, como película “Space Jam: A New Legacy” tiene muchos baches y desaciertos, pero como contenido de entretenimiento para divertirse con toda la familia en una sala cine, es una buena opción.