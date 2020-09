$!Spiderman podría ser bisexual en la próxima película de Sony

De acuerdo con el sitio We got this covered, Sony está apuntando a una película de Spider-Verse que reúna a Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire, los actores que fueron Spiderman antes de pasar a Disney y al Universo Cinematográfico de Marvel.

Los rumores señalan a que uno de estos tres Spiderman será bisexual y tendrá un novio en esa película. Según las fuentes, Andrew Garfield será el elegido para representar la diversidad sexual en el filme, y es él quien llama más la atención de los productores.