$!Star Wars celebra su día con el poder del arte

El primer post contiene las imágenes de las nueve principales películas de la saga: “Star Wars: A New Hope”, “Star Wars: The Empire Strikes”, “Star Wars: Return of the Jedi”, “Star Wars: The Phantom Menace”, “Star Wars: Attack of the Clone”, “Star Wars: Revenge of the Sith”, “Star Wars: The Force Awakens”, “Star Wars: The Last Jedi” y “Star Wars: The Rise of Skywalker”.