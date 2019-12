$!“Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker”, el final de la Guerra

42 años después de “Star Wars: Episode IV - A New Hope” (1977) cambió el mundo, por fin se presentará el capítulo final de la historia de una de las familias más famosas del cine y la ciencia ficción con el estreno de “Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker”, película dirigida por J.J. Abrams y protagonizada por Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson y Kelly Marie Tran. En este capítulo de la saga espacial vemos como un año después de los eventos de “Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi” (2017) los sobrevivientes de la Resistencia se preparan para enfrentarse una vez más a la diabólica Primera Orden mientras que el antiguo conflicto entre los Jedi y los Sith llega a un clímax que le dará un final definitivo a la saga de la familia Skywalker. Esta es la segunda película de Star Wars dirigida por J.J. Abrams después de “Star Wars: Episode VII - The Force Awakens” (2015) y en esta ocasión también participó en la creación del guion junto a Chris Terrio. Aún no se sabe cuál será el próximo paso de la franquicia, pero se dice que ya no continuará utilizando el formato de las trilogías.