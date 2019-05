$!Taron Egerton: “‘Rocketman’ es una de las canciones más hermosas y mejor escritas”.

Freddie Mercury no habrá podido celebrar el éxito de su historia en el cine cuando Rami Maleck ganó el Óscar con “Bohemian Rhapsody”, pero Elton John vive para contarlo y en el estreno mundial durante el Festival de Cannes, estuvo personalmente al lado del protagonista de “Rocketman”, Taron Egerton. Sí, el mismo que había protagonizado “Robin Hood”, el año pasado, el mismo que había cantado en el dibujo animado “Sing”, el tema de Elton “I´m Still Standing” como la voz del gorila Johnny y después de las lágrimas de emoción, después de haber sorprendido a los invitados cantando juntos en el after party de la playa del Hotel Ritz Intercontinental, pudimos hablar personalmente con Taron.

¿Te recuperaste de las lágrimas del estreno y la emoción de cantar “Rocketman”, en vivo, con el mismísimo Elton John en la fiesta exclusiva de Cannes?

Me emocioné un poco... Fue uno de los mejores días de mi vida. Habíamos trabajado muy duro para lograr algo que nos da mucho orgullo. No es la típica biopic. Ni siquiera mostramos las canciones en orden cronológico. Hay elementos de fantasía, nos tomamos cierta licencia de la verdad, pero vale la pena aclarar que la gente no flota por el aire (Risas).

Durante la función del estreno vimos que Elton te decía algo en el oído, ¿qué te dijo exactamente?

Supongo que hay temas que prefiero mantener entre nosotros, aunque sean maravillosas herramientas de marketing, yo también quiero preservar la integridad del momento. Tengo mucha suerte de haber visto a Elton decir esas hermosas palabras para todos los que trabajamos en la película.

¿Elton había dado alguna instrucción específica o ciertos consejos de lo que quería que mostraran en el cine o llegó a decir algo que él no quiso que muestren?

Bueno, si lo dijo no podemos contarlo tampoco (Risas) La intención siempre fue mostrar una historia que fuera una celebración aunque eso no significa que no tratemos de mostrar sus fallas ni decir que es perfecto. Elton es un ser humano extraordinario, pero sigue siendo un ser humano, por eso también mostramos lo bueno y lo malo. Elton tampoco es alguien que se sonroje con cualquier tema y es maravilloso que nos haya dejado contar su historia.

Y a nivel personal, ¿qué significó interpretar en el cine a alguien como Elton John?

Elton John es una idea, es un fenómeno global y la gente siente que les pertenecen sus canciones porque formaron parte de momentos importantes de nuestras vidas. Por eso hay tanta inversión personal en él y la historia de su vida y tener la oportunidad de interpretarlo fue tanto un honor como responsabilidad, pero al mismo tiempo pude conocerlo lo suficiente como para poder decir que es amigo mío. Es la persona más amable y cálida que conozco. Es algo que me hizo sentir importante a mí.

¿Cómo fue el proceso de preparación para el rol?

Me hundí en su música pero lo invaluable fue el gran privilegio, la gran suerte que tuve de pasar tanto tiempo con él, hablando de todo. La preparación pasó por estar con él todo el tiempo que pude y el maravilloso privilegio de poder saberlo todo, porque realmente se le puede preguntar lo que uno quiera. Es tan divertido...

¿Qué tan cerca lo tuviste a Elton John en ese sentido?

Supongo que es importante recordar que Elton es un verdadero colaborador y “Rocketman” no es solo una película sobre Elton John, también una película sobre Elton John y Bernie Taupin, una de las mejores parejas musicales de todos los tiempos. Por eso, él es alguien que está acostumbrado a ser creativo con otra persona. Comprende ese proceso y él también es una de las personas más creativas del planeta. Sabe muy bien lo que se necesita para que un artista pueda producir su mejor trabajo y eso significó darnos también el espacio para hacer lo nuestro, confiando en reunir el grupo de gente que él quería, confiando que íbamos a utilizar nuestro mejor gusto y nuestro mejor juicio con total integridad y pasión para hacer algo que nos de orgullo. Lo cierto es que Elton me permitió entrar a su vida con mi novia y pasamos mucho tiempo juntos. Incluso me quedé en su casa unos días antes de empezar el rodaje. Una noche nos emborrachamos y su jefe de seguridad me atrapó robando algo de la cocina a las tres de la madrugada. Son elementos invaluables que me permitieron conocerlo sin la fama y la ceremonia de su vida.

¿Es cierto que para la prueba de ingreso a la academia donde estudiaste actuación habías cantado un tema de Elton John?

Fue como tomar la prueba de audición para filmar “‘Rocketman” (Risas). ¡Me encanta! “Rocketman” es una de las canciones más hermosas y mejor escritas y yo había elegido esa canción para entrar en la escuela de teatro porque Bernie Taupin es un poeta que sabe contar historias. Muchas de sus canciones están compuestas como historias. Si le quitas la música, funcionan como direcciones, discursos o la descripción de un personaje, pero fue pura casualidad que a los 17 años, nuestra canción fuera la que seleccioné para cantar y actuar, para mi primera prueba de audición.