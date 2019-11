$!Terminator, un nuevo final

Esta semana regresa otra franquicia que comenzó en la década de los 80 con una nueva película, “Terminator: Dark Fate”, secuela dirigida por Tim Miller y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis y Natalia Reyes. Aquí vemos cómo en el año 2022 Sarah Connor (Linda Hamilton) y Grace (Mackenzie Davis), un híbrido de humana y cyborg deben proteger a Daniella Ramos “Dani” (Natalia Reyes) de Rev-9 (Gabriel Luna), un nuevo modelo de Terminator del futuro.

En esta película no solo vemos el regreso de las estrellas originales de la saga, Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, también veremos el regreso de Edward Furlong, quien interpretó al personaje de John Connor en “Terminator 2: Judgment Day” (1991), y el creador del primer filme de la franquicia James Cameron, que en esta producción concibió junto a David Ellison y Tim Miller la historia en la que se basó el guion de esta secuela. Aquí Cameron también participa como productor. “Terminator: Dark Fate”, es una secuela directa de “the Terminator” (1984) y “Terminator 2: Judgment Day” (1991), lo que quiere decir que “Terminator 3: Rise of the Machines” (2003), “Terminator Salvation” (2009) y “Terminator Genisys” (2015) son historias que ocurrieron en líneas temporales paralelas, al igual que la serie de televisión “Terminator: The Sarah Connor Chronicles” (2008). Asimismo, James Cameron ha mencionado que esta película sería el último capítulo de la saga.

Por otro lado, la actriz Mackenzie Davis también ha protagonizado otra película de ciencia ficción que también fue una secuela de un clásico de la ciencia ficción de los años 80: “Blade Runner 2049” (2017), la cual fue una continuación de “Blade Runner” (1982).

Hay que ir al cine para ver cómo esta mezcla de veteranos y nuevos talentos podrán contar la última historia de la saga de Terminator.